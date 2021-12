Il 2022 di Eros Ramazzotti: nuovo disco e tour

Ha interrotto il suo tour a causa della pandemia a marzo 2020 a Montreal, dopo quattordici mesi in giro per il mondo (il suo Vita Ce N’è World Tour ha toccato 89 città in più continenti). Eros Ramazzotti ha poi dovuto fare i conti, come tutti i suoi colleghi, con l’arrivo del Covid e con il conseguente stop di tutta l’industria dei live. Ma questi ultimi mesi sono stati tutt’altro che infruttuosi per il cantante che, infatti, ha lavorato sul nuovo album. Alla Vigilia di Natale, Eros Ramazzotti ha svelato che nel 2022 pubblicherà il suo quindicesimo album in studio e tornerà a esibirsi dal vivo.

Questo annuncio, accolto con grande gioia dal suo importante seguito, è stato realizzato tramite una clip pubblicata sui suoi social. Sulle note di Se bastasse una canzone, si vedono alcune immagini dell’artista mentre si esibisce sui palcoscenici di tutto il mondo. Alla fine del video, un messaggio (in italiano, inglese e spagnolo) che è un invito e pure una promessa: «2022. Finalmente torneremo insieme».



Lo scorso mese Ramazzotti ha annunciato la firma di un importante accordo global con Vertigo, società italiana del gruppo Eventim Live International, colosso tedesco dell’entertainment. È la prima volta che un artista italiano sigla un accordo globale per la sua attività artistica nel mondo. Questa firma tra Radiorama(struttura che produce l’attività artistica del cantautore) e Vertigo porterà a un’armonia di tutte le attività relative alla sua carriera.

Quest’anno, poi, Sony Music ha curato le rimasterizzazioni in 192 khz per le ristampe in vinile e le pubblicazioni digitali dei dischi che hanno segnato la carriera di Ramazzotti. Un’iniziativa che ha permesso ai fan (e non solo) di riscoprire la bellezza delle sue canzoni eterne.



VanityFair.it