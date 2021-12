Brad Pitt e la figlia Shiloh, l’unica a essergli rimasta vicina dopo la fine del matrimonio con Angelina Jolie

Mentre il resto dei suoi figli continuano a non volerlo più vedere, Shiloh Jolie-Pitt non ha smesso di rimanere in contatto

Se la battaglia legale per la custodia dei figli ha visto uscire sconfitto Brad Pitt a favore di Angelina Jolie, la star di Troy ha comunque ottenuto la sua vittoria personale: la figlia Shiloh è innamorata pazza del padre e non vede l’ora di rivederlo. Una dimostrazione d’affetto quella della 15enne che arriva dopo anni in cui Brad è stato descritto da molti come un padre violento, anaffettivo e del tutto disinteressato nei confronti dei sei figli i quali, fino a oggi, sembravano essere tutti contro di lui.

Ma proprio quando Pitt pareva essere più solo che mai, ecco che a tendergli una mano è stata la figlia Shiloh che, tra tutti i suoi cinque fratelli (ovvero Maddox, Pax, Zahara, Vivienne e Knox), è quella che più somiglia all’attore 57enne, vuoi per gli occhi azzurri, i capelli biondi, il sorriso splendente e l’indole inquieta, proprio come quella di papà Brad.



Dopo essere comparsa al fianco di mamma Angelina sui red carpet di Roma, Londra e Los Angeles in occasione delle premiere di Eternals, pellicola dove la Jolie interpreta il ruolo della guerriera Thena, oggi Shiloh sembra essere decisa a “prendere le distanze” dalla star di Maleficent per mettersi in una posizione di assoluta neutralità che le permetta di essere a favore di entrambi i genitori senza dover prendere le parti di uno e dell’altro.



Un desiderio che però sembra non essere condiviso dai suoi fratelli, con i quali avrebbe addirittura litigato nel tentativo di convincerli a trascorrere insieme al padre il periodo delle imminenti festività «Per lei è molto triste il periodo di Natale poiché vuole solo che la sua famiglia si riunisca. I suoi fratelli maggiori si rifiutano di vedere Brad, mentre Zahara non lo fa quasi mai», ha raccontato un insider, il quale ha poi aggiunto come la ragazza abbia perdonato il padre poiché desiderosa di riviverlo come ai vecchi tempi, quando Angelina e Brad erano una coppia affiatata, unita, devota alla famiglia e ai figli, che crescevano insieme con amore e dedizione.



«L’opinione di Shiloh è che tutti commettono degli errori e che tutti dovrebbero essere perdonati. I suoi fratelli maggiori però non sono d’accordo con questo suo pensiero e insistono sul fatto che lei non sappia la metà di quello che è successo tra i loro genitori e per questo motivo sono propensi a dare a Pitt un’altra possibilità», ha concluso la fonte facendo riferimento al fatto che all’epoca del divorzio tra l’attore di Fight Club e la star di Tomb Rider Shiloh aveva solo 10 anni, quindi molte cose o non le ricorda o non le ha vissute.



