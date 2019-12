Rai2, stasera andrà in onda “Saving Mr. Banks

Oggi alle 21.20 Rai2 trasmette il film di John Lee Hancock “Saving Mr Banks”, con Tom Hanks, Emma Thompson, Colin Farrell, Paul Giamatti.

Pamela Lyndon Travers è una scrittrice di romanzi per l’infanzia che vive a Londra. Il suo editore prova a convincerla a cedere i diritti di “Mary Poppins” a Walt Disney. Ossessionato dalla promessa fatta alle sue fìglle, Mr. Disney sogna dì realizzarne un musical in technicolor con pinguini animati e spazzacamini volteggianti. Cocciuta e ostinata a rendere la vita un inferno a chiunque, Miss Travers si persuade a partire per la California. Impermeabile agli ossequi e all’amabilità di Walt Disney e dei suoi assistenti, Pamela si siede in cattedra e passa in rassegna lo script e la sua infanzia, sublimata nei suoi romanzi.