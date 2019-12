Natale da separate per le sorelle Rodriguez, Cecilia su IG: ‘Belen mi manchi’

Le sorelle Rodriguez hanno trascorso il Natale in due posti differenti: Cecilia a Trento con Ignazio Moser, Belen a Napoli con la famiglia del marito.

Belen e Cecilia Rodriguez hanno trascorso il loro primo Natale da separate in casa. Questo non significa affatto che tra le due ragazze non regni l’armonia. Al contrario entrambe hanno scelto solamente di festeggiare con le famiglie dei rispettivi compagni. L’ex gieffina il 24 e il 25 dicembre ha scelto la località di Trento, ovvero la città natale di Ignazio Moser. La conduttrice di Tu si que Vales, invece, è scesa a Napoli per festeggiare con la famiglia di Stefano De Martino.

Ha passato il Natale lontano dalla famiglia anche Jeremias Rodriguez.

