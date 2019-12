Miriana Trevisan, paura per Pago e il figlio Nicola: «Grazie a Dio tutto bene»

Una grande paura per Miriana Trevisan, superata grazie all’aiuto del social. Pago infatti, prossimo concorrente del Grande Fratello Vip, ha trascorso in Natale in Sardegna ed è partito in nave in compagnia del figlio Nicola, nato proprio dalla sua relazione con l’ex stellina di “Non è la Rai” e velina di “Striscia la notizia”.

Il viaggio però, come si evince dal post dell’ex protagonista di Temptation Island Vip assieme a Serena Enardu, non deve essere andato secondo i programmi. Su Instgram infatti ha condiviso uno scatto assieme al figlio in cui stanno seduti sul traghetto e, sembra, distrutti dalla stanchezza: “In viaggio con papà – ha scritto nella didascalia – ma che viaggio però! Partenza da Civitavecchia alle 20.00… Magari … Prevista a mezzanotte, effettiva alle 2.00 di stamattina… causa maltempo… Arriveremo per le 17.30 …ma a noi non frega niente … ‘C’è di peggio’, dice Nicola , ed ha ragione, già lo sa… A noi ci basta stare insieme. Natale arrivimaoooo!”.

Il post ha informato i fan, ma soprattutto la preoccupata Miriana, che forse per dei problemi telefonici non si era potuta mettere in contatto con loro. La Trevisan infatti ha commentato: “È dalle 7 di questa mattina che vi cerco. Grazie a Dio tutto bene”.

(leggo.it)