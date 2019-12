Lindsey Vonn rompe la tradizione: «Al mio uomo, proposta e anello»

L’ex sciatrice statunitense rivela su Instagram la sua «mossa non convenzionale»: «Ho chiesto al mio compagno di sposarmi. Parliamo tanto di uguaglianza, ma le azioni contano più delle parole»

Che Lindsey Vonn si batta da sempre per l’uguaglianza di genere è cosa nota, fosse altro per il ricorrente desiderio di prendere parte ad una gara maschile ufficiale. Ma nonostante quel sogno agonistico non abbia mai preso forma concreta, oggi l’ex regina delle nevi – riposti sci e caschetto – ha comunque rotto una convenzione altrettanto radicata, ribaltando le parti nella fatidica proposta di matrimonio.

«Una mossa poco tradizionale», ha scritto su Instagram postando una foto di Natale al fianco del fidanzato, il giocatore di hockey P. K. Subban. «Per i nostri due anni insieme, gli ho chiesto di sposarmi e mi ha detto di sì». Ad essere onesti, però, lo scorso agosto era stato lui ad inginocchiarsi di fronte alla sua Lindsey, chiedendole la mano: «Gli ho restituito il favore, non vedo l’ora di sposarlo».

Il gesto dell’ex sciatrice statunitense, oro olimpico 2010, è comunque fuori dagli schemi e – chissà – magari potrebbe spingere verso nuove consuetudini: «Parliamo tanto di uguaglianza, ma le azioni contano più delle parole», aggiunge nella didascalia dell’immagine, in cui appaiono anche i tre simpatici cani della coppia in versione natalizia. «Anche gli uomini dovrebbero ricevere un anello di fidanzamento».

Per Lindsey si tratta del secondo matrimonio, dopo quello naufragato nel 2011 con il collega Thomas Vonn, del quale appunto ha conservato il cognome. Negli ultimi anni ha avuto numerosi flirt, su tutti quello con il celebre golfista Tiger Woods, che in più di una occasione era volato sulle piste per assistere alle gare della dolce metà, e quello – mai confermato – con il campione di Formula 1 Lewis Hamilton.

Adesso per Lindsey si spalancano nuovamente le porte del matrimonio. Per un nuovo amore all’insegna del rispetto, della passione e – naturalmente – dell’uguaglianza.

Vanityfair.it