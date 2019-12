Fabrizio Corona riabbraccia suo figlio per Natale: “Regalo mio più grande”

Fabrizio Corona è recentemente stato scarcerato per seguire un percorso di cura in una struttura protetta di Monza.

Le condizioni fisiche e psichiche dell’ex re dei paparazzi pare non fossero compatibili per la pena detentiva in un istituto carcerario, pertanto la sua pena è stata deferita a un regime di reclusione domiciliare presso una casa di cura di Monza. È qui che Fabrizio Corona ha trascorso il Natale e ha potuto incontrare la sua famiglia, incluso suo figlio Carlos.

È stato lo stesso Corona a condividere le immagini sul suo profilo di Instagram, del quale pare sia tornato regolarmente in possesso qualche giorno fa. Fabrizio ha potuto riabbracciare i suoi cari, nonché la sua ex moglie Nina Moric, che ha scelto di stare insieme a suo figlio Carlo e, quindi, all’ex marito, nel giorno di Natale presso la struttura nella quale Corona dovrebbe trascorrere i prossimi 4 anni, il periodo che resta per scontare definitivamente le condanne accumulate dall’ex re dei paparazzi.

Dopo alcuni anni di tensioni e di dissapori, tra i due coniugi è finalmente tornata l’armonia per il bene di Carlos, ormai ragazzo. Il clima tra Fabrizio Corona e Nina Moric è talmente disteso che poco più di un anno fa, quando l’ex re dei paparazzi era in prova ai servizi sociali e quindi libero di muoversi sul territorio nazionale su permesso delle autorità, si parò addirittura di ritorno di fiamma.

Così non è stato, tanto che Nina Moric continua la sua lunga relazione con Luigi Mario Favoloso, anche se non manca di far sentire il suo supporto a Fabrizio Corona. Così, nel giorno di Natale, si sono ritrovati tutti nella dimora attuale di Corona, molto umile e modesta. I fan dell’uomo hanno accolto con grande gioia gli scatti di Fabrizio insieme a suo figlio. I due si sono fatti immortalare stretti in un abbraccio carico di trasporto e di amore. Per il ragazzo non dev’essere stato semplice crescere immerso nella difficile situazione giudiziaria del padre ma ha avuto la fortuna di avere un grande supporto da parte di tutta la famiglia, che non l’ha mai lasciato solo e l’ha guidato anche nei momento più difficili.

Come didascalia dello scatto condiviso sul suo profilo Instagram, che inevitabilmente ha fatto il pieno di like, Corona ha scelto la citazione di una canzone di Tiziano Ferro. “Regalo mio più grande”, ha scritto l’uomo nell’unica immagine che lo ritrae da quando è uscito dalla casa circondariale di San Vittore lo scorso 7 dicembre. Immancabile il commento di Nina Moric, presente in quel momento: “Non servono parole.” Fabrizio Corona era stato riportato in carcere a marzo del 2019, dopo che i giudici avevano ritenuto fallito l’affidamento in prova ai servizi sociali per le continue trasgressioni dell’ex re dei paparazzi.

Francesca Galici, ilgiornale.it