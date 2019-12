Eva Henger e la figlia Mercedesz in guerra: Natale a distanza

Eva Henger e la figlia Mercedesz in guerra anche a Natale. Le due infatti hanno trascorso il Natale a distanza: la madre nell’assolata Sharm El Sheikh, la figlia a Piacenza con il suo fidanzato Lucas Peracchi.

Eva Henger e la figlia sono infatti in conflitto per via delle polemiche sollevate da entrambe. La ex porno star Eva Henger è stata spesso ospite dei programmi tv condotti da Barbara d’Urso per parlare del turbolento rapporto tra la figlia e Lucas Peracchi. Dichiarazioni, quelle rilasciate dall’opinionista, che hanno inasprito l’opinione della figlia Mercedesz nei confronti di sua madre.

Mercedesz Henger recentemente, ospite a Pomeriggio 5, ha voluto replicare alle parole della madre Eva che a Live Non è la d’Urso aveva dichiarato che non era vero fosse un segreto che Riccardo Schicchi non fosse il suo padre biologico di sua figlia.

“Sono molto delusa da mia madre. Non la voglio vedere. Almeno per il momento. Non è vero che sapevano tutti che Riccardo Schicchi non era il mio padre biologico. Ho sentito Eleonora Giorgi e suo figlio Paolo Ciavarro con cui andavo a scuola ed erano all’oscuro di tutto. Abbiamo frequentato le scuole internazionali e quindi c’era così tanta gente con i cognomi stranieri che non ci facevano caso. Mi ferisce che mia madre dica cose così pesanti sul mio conto“ ha detto la ragazza a Barbara D’Urso.

