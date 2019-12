“Amici”, lo sfogo di Stash: “La bruttezza degli esseri umani”

Una scelta drastica, quella di Stash Fiordispino, stella di Amici, il talent-show di Maria De Filippi. L’oggi leader dei The Kolors ha infatti disattivato il suo account Instagram, per poi spiegarne le ragioni su Facebook: “Tranquilli, ho disattivato io l’account Insta… domani tornerà attivo. Grazie per il supporto!“. La ragione? Dopo molte domande, Stash si è un poco sbottonato: “Era già deciso che lo facessi oggi, tranquilli… però la vita è talmente assurda che crea delle coincidenze perfette…”. E ancora: “Proprio stamattina – queste le sue parole – ho avuto un’altra conferma della bruttezza umana che purtroppo prevale sui social (Instagram è il più ‘impestato’ perché appunto è il più utilizzato)… spesso però, quasi simpaticamente, quell’atteggiamento velenoso, figlio di una frustrazione di base, ci fa aprire gli occhi su delle cose che diamo quasi per scontate…”, ha concluso. Un discorso generico ma da cui si capisce in modo lampante che, su Instagram, è successo qualcosa di brutto…

Liberoquotidiano.it