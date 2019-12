Canale 5, domenica andrà in onda l'”Aida” di Giuseppe Verdi raccontata da Alfonso Signorini

Domenica, alle ore 23.30, Canale 5 celebra Giuseppe Verdi proponendo in televisione la sua opera più famosa: Aida, per la regia di Sabrina Tricarico e con la voce narrante del melomane d’eccezione Alfonso Signorini.

Per la prima volta nella storia l’opera in quattro atti del compositore italiano viene messa in scena nella suggestiva cornice della Black Sea Arena di Batumi, in Georgia. Un successo senza precedenti che ha visto la partecipazione di oltre 10 mila spettatori.

Promotore di questo importante progetto artistico culturale il famoso cantante lirico georgiano George Andguladze, che da anni è ambasciatore dell’Opera Lirica nel mondo per il suo paese e gestisce importanti progetti culturali tra l’Italia e la Georgia.

In questa rappresentazione Andguladze è anche in scena, nel ruolo di Ramfis, il Gran Sacerdote.

Aida, principessa figlia del Re di Etiopia Amonasro, vive a Menfi come serva quando viene rapita dagli Egizi durante una spedizione militare contro l’Etiopia. A quel punto suo padre organizza un’incursione per liberarla dalla prigionia, ma fin dalla sua cattura Aida è innamorata, ricambiata, del giovane guerriero Radamès che però ha un’altra contendente, Amneris, la figlia del Faraone d’Egitto. Il suo cuore è quindi diviso tra l’amore per il padre, la sua Patria e quello per Radamès.

Basata su un soggetto originale dell’archeologo francese Auguste Mariette, in questa occasione l’Aida è messa in scena dal regista italiano Enrico Stinchelli e diretta dal maestro d’orchestra Pier Giorgio Morandi, al timone della “Tiblisi Opera and Ballet Theatre Chorus and Orchestra”. L’opera è prodotta da Roma Press è patrocinata dal Ministero dell’Educazione, Scienza, Cultura e Sport della Georgia.