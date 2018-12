A Natale Ezio Greggio va a conoscere i genitori della sua giovane fidanzata

Il conduttore televisivo e Romina Pierdomenico fanno ormai coppia fissa da qualche mese

Quale migliore occasione delle feste natalizie per conoscere le famiglie dei propri partner? È quanto ha fatto, per esempio, Ezio Greggio, volato in Abruzzo insieme alla nuova fidanzata, Romina Pierdomenico. I due fanno ormai coppia fissa da qualche mese e sono stati avvistati, per la sorpresa dei residenti, in un ristorante di Vicoli, piccolo comune di 400 anime in provincia di Pescara, dove la vice Miss Italia del 2012 è nata 26 anni fa.

Dunque, è proprio qui che il sessantaquattrenne conduttore di Striscia la notizia ha incontrato papà Gabriele, ex vice sindaco della località, mamma Bianca e i fratelli della sua attuale fidanzata. “È stato un incontro emozionante – racconta Gabriele Pierdomenico, come riporta Leggo -, ma Ezio Greggio è una persona alla mano e ci ha messo subito a nostro agio, scattando molte foto anche con le altre persone presenti nel locale”.

E dopo la tappa a Vicoli, Greggio e la Pierdomenico sono tornati a Roma, dove hanno preparato le valigie con destinazione Maldive, dove trascorreranno insieme l’ultimo dell’anno.

Franco Grilli, il Giornale