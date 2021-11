Rocco Siffredi ammaliato da Arisa: “È sexy a livelli surreali, in molti vorrebbero un porno con lei”

Il Re dei film a luci rosse, in un’intervista, ha spiegato che in molti, dopo le dichiarazioni di Arisa, lo hanno chiamato per comunicargli il loro interesse nel vedere la cantante in un film porno

Le reazioni alle dichiarazioni di Arisa, che sarebbe disponibile nel realizzare un film soft porn, sono inarrestabili. Dopo l’invito del porno attore Max Felicitas a fare un calendario insieme, anche Rocco Siffredi si sbilancia parlando della cantante genovese.

Il re del porno non ha dubbi sulla carica erotica di Arisa, che in questo ultimo anno ha riscoperto il piacere di piacersi, e a MOW – Men on Wheels ha spiegato: “Può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere. Non bisogna dimenticare che le donne cambiano e cambiano anche con l’età: diventano molto più consapevoli della propria persona e magari decidono di osare di più nella vita privata come anche artisticamente”.

“Ho visto la sua dichiarazione e anche le foto che posta sui social. Devo dire che quando ho letto “soft porno” ho esclamato: Che peccato!. Sono un fan di Arisa, a me piace molto lei come donna. Non seguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare. Arisa è sexy a livelli surreali. Personaggi famosi dello showbiz italiano, gente che di solito non sento per queste cose, mi ha inondato di messaggi su di lei da quando è uscita quella sua dichiarazione. Tra vip e persone comuni stanno tutti arrapatissimi”.

Rocco Siffredi e quel reality a luci rosse con una sosia di Arisa

Era il 2012 quando Rocco Siffredi presentò su Facebook il suo reality: “XXX Facktor”. Una parodia, a luci rosse, del talent musicale X Factor in cui Arisa, o meglio una sua sosia, interpretava la protagonista. All’epoca suscitò molto scalpore e Arisa non accolse di buon grado e il suo staff rispose così alla provocazione: “È uno sfruttamento di cattivo gusto, volgare e inopportuno, dell’immagine di Arisa, che ha un pubblico anche di bambini, non in linea con questo accostamento”. Proprio come ha dichiarato Siffredi le persone cambiano.

Rocco Siffredi presenta il suo nuovo progetto, la versione porno del famoso talent musicale: “XXX Facktor”. Il re delle pellicole a luci rosse è apparso in un video pubblicato su Facebook, in cui dal suo studio parla del reality a cui sta lavorando, con protagonista la sosia di Arisa.

