Corona torna ad attaccare Giorgia Soleri: la fidanzata di Damiano risponde

All’ex re dei paparazzi non piace proprio la modella, influencer e attivista

Fabrizio Corona è tornato ad attaccare Giorgia Soleri, modella, influencer, attivista nonché fidanzata da qualche anno di Damiano David dei Maneskin. L’ex marito di Nina Moric ha definito la ragazza una finta radical chic che gli provoca solo del vomito. Un’espressione dura, che ha fatto il giro del web ed è rimbalzata di sito in sito. Nelle ultime storie di Instagram Corona ha condiviso uno stralcio di articolo che parlava della vicenda e ha criticato nuovamente la Soleri.

L’ex re dei paparazzi ha commentato negativamente uno scatto di Giorgia Soleri che mostra i peli sotto le ascelle. Scatto nel quale, come fa notare il pezzo riportato da Corona, la fidanzata di Damiano pubblicizza una tuta sportiva. Il secondo attacco di Fabrizio è stato il seguente: “La provocazione monetizzata a tutti i costi”.

Dunque, a detta del 47enne, Giorgia Soleri proverebbe in tutti i modi a fare l’alternativa, l’anticonformista anche con lo scopo di guadagnare il più possibile. Una critica schietta e diretta, senza troppi peli sulla lingua. E dopo due attacchi così non è tardata ad arrivare la risposta della fidanzata di Damiano.

Dopo qualche giorno di silenzio – dovuto principalmente al viaggio di Giorgia negli Stati Uniti insieme ai Maneskin – la Soleri ha postato sul suo account una frase che sembra proprio indirizzata a Fabrizio Corona, tanto che molti follower si sono complimenti per il gesto.

“Sono una donna. Credono che la mia libertà sia loro proprietà. Ed io glielo lascio credere. E avvengo”

“Joumana Haddad, 1998. Più attuale che mai”, ha aggiunto Giorgia Soleri su Instagram. Molti hanno visto in queste parole della poetessa e giornalista libanese una chiara frecciatina a Fabrizio Corona. “Libertà di decidere chi essere e come esserlo. Diglielo”, ha scritto una fan.

Qualcuno è stato più ironico: “La Corona è un tutt’uno con l’asfalto ora”. E poi ancora: “Come asfaltare con classe”, “Direi che questa è un’asfaltata di grandissima classe”, “Parla la gente purtroppo parla…”.

Chi è Giorgia Soleri

Giorgia Soleri è una modella milanese di 25 anni che vive a Roma. Protagonista di diversi spot pubblicitari, Giorgia è attualmente in onda nello spot della Birra Moretti. La Soleri è legata a Damiano David dei Maneskin da quattro anni. La relazione è stata ufficializzata dal cantante solo nel 2021, dopo la vittoria del gruppo di X Factor al Festival di Sanremo 2021.

Sui social network Giorgia Soleri ha confidato di soffrire di vulvodinia. Si tratta di una percezione dolorosa a livello vulvare che in Italia colpisce circa il 15% delle donne. Non ha un target specifico. Si presenta soprattutto in età fertile, ma può presentarsi anche in altri periodi della vita di una donna, dalla pubertà alla menopausa.

