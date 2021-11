Canale Italia, domani nuovo appuntamento con “L’Italia che mi piace – In viaggio con Raspelli”

L’agile squadra de L’ITALIA CHE MI PIACE… IN VIAGGIO CON RASPELLI dalle 13 di domani, su Canale Italia, racconterà il suo viaggio tra Canneto Pavese, Pietra de’ Giorgi, Stradella, Montecalvo Versiggia…

Facendo tappa a Stradella(all’hôtel Italia) il programma racconta i vini dell’Oltrepó: Buttafuoco, Buttafuoco Storico Pinot Nero, Cruasè, Sangue di Giuda, Bonarda… andando tra vigne e cantine e parlando con Davide Calvi, presidente del Buttafuoco Storico e con Fabiano Giorgi, Armando Colombi, Umberto Quaquarini, Giulio Fiamberti, Fabio e Flavia Marazzi, Marco Maggi…

I vini sono stati poi accostati ai piatti, tradizionali e personali, dell’ottimo antico ristorante Bazzini di Canneto Pavese, rilevato da quattro anni da Mariella Mariotti e Riccardo Rezzani.

Il tutto ha avuto, diciamo così, la “benedizione” di un testimonial d’eccezione, Gerry Scotti, che non solo è innamorato del territorio ma che mette il suo nome ed il suo viso sorridente su decine di migliaia di bottiglie.

L’Oltrepò Pavese poi per Edoardo Raspelli, nella foto, è un caro ricordo nella sua storia personale: un altro Edoardo Raspelli, suo nonno paterno, tenente dei Carabinieri Reali, aveva comandato proprio la caserma di Stradella; in casa di Raspelli scapolo era conservata anche la fisarmonica(ovviamente fabbricata a Stradella) che il nonno suonava con passione. E proprio dalla capitale della fisarmonica il padre di Edoardo Raspelli, Giuseppe( funzionario all’ospedale Maggiore Ca’Granda di Milano, segretario nazionale del Sindacato Unico Fascista, poi Cisl ,degli Ospedalieri) era il corrispondente dall’Oltrepò del quotidiano La Stampa.

Un’altra tappa dopo marrons glacè, canditi , formaggi di soli latti piemontesi, grappe , il ristorante relais con le sue 3.000 vacche da latte ,farine intere ,storioni e caviale, vini capponi e leccornie di San Damiano d’Asti, il piacentino “Bianco d’Italia” ed il rigenerante bagno nel latte.

Insomma, ci prende sempre più per la gola la trasmissione ideata e prodotta dal celebre paroliere Fabrizio Berlincioni, condotta da Edoardo Raspelli con al suo fianco la modella e tennista Anita Fissore e che va in onda per un’ora quattro volte la settimana su un pool di emittenti, sia in modo tradizionale sia on domand….

In giro per l’Italia va l’agile squadra del programma (Edoardo Raspelli, Anita Fissore, il regista Carlo Tagliaferri con il suo aiutante, i produttori Fabrizio Berlincioni ed il suo socio Stefano Costa, Nastassia Berlincioni).

Intanto si è aggiunta un’altra importante emittente nelle trasmissioni del neonato programma televisivo “L’ITALIA CHE MI PIACE-IN VIAGGIO CON RASPELLI”. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, il viaggio di Edoardo Raspelli con Anita Fissore nel programma (ideato e prodotto dal celebre paroliere Fabrizio Berlincioni con la regia di Carlo Tagliaferri) è visibile anche su Telecity 7Gold , particolarmente seguita in Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta. Il tutto con il patrocinio del Banco BPM.

BOOM DI VISUALIZZAZIONI: CIFRE E CONFRONTI

I risultati delle prime puntate sono stati più che ottimi: oltre alle 350.000 visualizzazioni del promo di Raspelli, sempre sul solo Canale Europa (di Roberto Salvini) ecco le visualizzazioni aggiornate alla mattina di venerdì 26 novembre:

L’ITALIA CHE MI PIACE…IN VIAGGIO CON RASPELLI – Le visualizzazioni del solo CANALE EUROPA in on demand!

1-Agrimontana/Inalpi dal 12-10-2021: 143.696

2- Grappa del Trentino dal 19-10-2021: 167.893

3-Scottina(Cadeo, PC):dal 26-10-2021: 71.748

4-Varvello-Calvisius-dal 2-11-2021: 70.529

5-Colline degli Alfieri-dal 9-11-2021. 59.512

6-AgriPiacenzaLatte-dal 16-11-2021 20.397

QUALCHE CONFRONTO:

TV8 CUCINE DA INCUBO (con Antonino Cannavacciuolo)

220.000 spettatori; share 1,2%.

TV8- MAITRE CHOCOLATIER- TALENTI IN SFIDA (Conduce Giorgio Locatelli affiancato da Nico Tomaselli e Melissa Forti).

209.000 spettatori; share 1,1%

ITALIA 1 -COTTO E MANGIATO MENU (con Tessa Gelisio)

195.000 spettatori; share 2,3%

RETE 4- SLOW TOUR PADANO (seconda serata, conduce Patrizio Roversi) coproduzione Consorzio Grana Padano

151.000 spettatori; share 3,9%

TV8-QUATTRO HÔTEL condotto da Bruno Barbieri

126.000 spettatori; share 1%.

LA7- L’INGREDIENTE PERFETTO (condotto da Maria Grazia Cucinotta e Gianluca Mech)

109.000 spettatori; share 1,28

LA7- MICA PIZZA E FICHI (condotto da Tinto)

85.000 spettatori; share 0,85%

TV8- QUATTRO RISTORANTI (condotto da Alessandro Borghese)

81.000 spettatori; share 1,1%.

SKY UNO-ANTONINO CHEF ACADEMY (con Antonino Cannavacciuolo) prima serata

80.000 spettatori ; share 0,36%

SKY UNO -QUATTRO MATRIMONI

44.000 spettatori; share 0,18%.

—————————————————————————————————————————–

TUTTI GLI ORARI DE “L’ITALIA CHE MI PIACE…IN VIAGGIO CON RASPELLI“:

-Domenica dalle 13 alle 14, su Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861.

-Martedì dalle 21 alle 22 su Canale Europa TV,SamsungTV, Amazon Fire, Roku.

-Mercoledì dalle 19 alle 20 su Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861.

-Sabato dalle 12 alle 13 su Telecity 7Gold.