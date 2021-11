Barbara d’Urso, lascia Pomeriggio 5 a gennaio? La rivoluzione di Mediaset

Le indiscrezioni di Dagospia sul futuro della conduttrice campana

Barbara D’Urso lascia Pomeriggio 5 già a gennaio?

La nuova indiscrezione bomba, diffusa da Dagospia, vedrebbe la conduttrice campana fuori definitivamente da Mediaset sui programmi decennali che ha sempre condotto sulla rete. Stando a quanto riferito da Giuseppe Candela si vocifera che Piersilvio Berlusconi abbia intenzione di cambiare il volto della rete ammiraglia di Cologno e darle una veste nuova. L’idea sarebbe quella di dare priorità alla cronaca con al timone esclusivamente giornalisti.

A Cologno Monzese si vocifera che i vertici Mediaset starebbero pensando di fare una prova già nelle festività natalizie facendo condurre Pomeriggio 5 a Simona Branchetti, volto del TG5 e di Morning News. Un sorta di esperimento iniziale per darne poi un seguito a gennaio.

Stesso discorso, a quanto sembra, anche per Federica Panicucci vicina all’addio dello storico programma mattiniero di Canale 5, Mattino Cinque. Quest’ultimo verrebbe affidato interamente a Francesco Vecchi. Le due conduttrici potrebbe passare in prima serata anche se per Carmelita si possono già escludere La Talpa e L’Isola dei Famosi (condotta da Ilary Blasi). Il contratto di Barbara d’Urso con Mediaset termina a fine 2022 quindi una serata prime time su Canale 5 potrebbe senz’altro accontentare tutti.

