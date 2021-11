Antonella Clerici conduce Sanremo 2023?

Nella conferenza stampa di The Voice Senior si è parlato di Antonella Clerici a Sanremo per il dopo Amadeus, Stefano Coletta non ha smentito l’ipotesi

Partirà venerdì 26 novembre la seconda edizione di The Voice Senior, uno dei programmi di maggior successo della scorsa stagione di Rai1, soprattutto per l’effetto sorpresa generato su un pubblico trasversale, attirato soprattutto dalle storie di persone che cercano in questo programma un’occasione per mostrare il proprio talento quando si crede che non sia più il tempo per farlo. Alla conduzione ancora Antonella Clerici, da un anno e mezzo tornata al centro delle dinamiche di Rai1, anche grazie al suo impegno quotidiano con È sempre mezzogiorno.

Clerici a Sanremo, le parole di Stefano Coletta

Questa ritrovata vitalità di Antonella Clerici l’ha riportata, per forza di cose, nella rosa di nomi per la conduzione del Festival di Sanremo. E visto che nelle scorse ore Amadeus ha annunciato che quella del 2022 sarà la sua ultima edizione come direttore artistico, auspicandosi una donna alla conduzione per il prossimo anno, la domanda per Stefano Coletta alla conferenza stampa di presentazione di The Voice Senior era inevitabile: Antonella Clerici potrebbe condurre Sanremo 2023? Il direttore di Rai1 non ha fatto mistero della sua sintonia con Antonella Clerici e non ha voluto affatto escludere l’ipotesi di un ritorno della conduttrice all’Ariston:

“So che la sua parte folle un altro Sanremo lo farebbe. Non voglio che passi come notizia perché c’è il prossimo Sanremo da fare, ma dico perché no? Io credo che lei si divertirebbe, amo molto il suo coraggio nell’essersi sempre reinventata, sia nella vita privata che professionale. È sintomo di grande intelligenza e vitalità.“

Antonella Clerici: “La rivalsa non è nelle mie corde”

Clerici ha condotto il Festival di Sanremo nel 2011, dopo aver affiancato Paolo Bonolis alla conduzione della kermesse negli anni precedenti. Lei non si è espressa in merito, ma alla domanda su questo suo ritorno dopo anni difficili, ha detto:

“La rivalsa non è nelle mie corde, è un sentimento che non mi appartiene e non ho mai pensato di dovermi rimettere in gioco con questo programma. Se sono qui dopo 30 anni, forse un motivo ci sarà.“

