Marta Flavi e il matrimonio con Maurizio Costanzo: “E’ stato un padre e un patrigno”

Marta Flavi ha parlato del matrimonio con Maurizio Costanzo sulle pagine del settimanale Vero. Un matrimonio che finì però solo dopo poco più di un anno, nel dicembre del 1990.

“Mi è mancata una figura paterna così l’ho sposato. E’ un uomo centrale e centrato, è stato un padre, se vogliamo anche un patrigno”. Sulla separazione la conduttrice rivela: “Alla fine non ne potevo più io e penso anche lui. Questi rapporti che nascono con la problematica di sopperire a una figura genitoriale sono molto in bilico”.

Pochi anni dopo, Maurizio Costanzo sposò Maria De Filippi. Come ha ammesso l’attuale moglie del giornalista, si ritrovò per un po’ a svolgere il ruolo dell’amante, proprio perché Costanzo era sposato con la Flavi. Nessuna gelosia però tra le due con la Flavi che non nasconde di apprezzare un suo programma: “C’è posta per te? Lo trovo delizioso, l’ho visto tante volte. Quando mi capita di guardarlo, mi diverto molto e trovo che sia bravissima” ha detto al magazine Mio.

Recentemente proprio la De Filippi a Domenica aveva parlato di lei. Una scelta che ha stupito Marta Flavi: “Non capisco come mai l’abbia fatto. Trovo curiosa questa cosa. Un modo per chiedermi scusa? Si è già scusata in passato. L’amore entra ed esce dalle vite delle persone. Io a lei dico grazie”.

