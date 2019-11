Max Pezzali sotto le luci di San Siro: il cantautore ha annunciato che sarà in concerto allo stadio di Milano solo per una sera, il 10 luglio 2020, sotto il titolo ‘San Siro canta Max’. Sul palco Pezzali ripercorrerà, insieme ai fan, i più grandi successi della sua carriera trentennale: da ‘Nord Sud Ovest Est’ a ‘Come mai’, passando per ‘Sei un mito’ e ‘Una canzone d’amore’ fino ai successi più recenti. L’intenzione è di dare vita a un immenso karaoke, uno spettacolo intenso fra condivisione, allegria e un pizzico di nostalgia. Quella del 10 luglio prossimo sarà la ‘prima volta’ di Pezzali in concerto a San Siro.

Adnkronos