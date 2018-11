“Striscia la Notizia”: Tapiro dʼOro a Jury Chechi

Valerio Staffelli premia il ‘Signore degli anelli’ dopo l’esclusione dalla festa dei 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia

“Ho tre medaglie Olimpiche, magari una chiamata potevano anche farmela, sono uno dei tre che ha questi risultati, insieme a Igor Cassina e Matteo Morandi”. È sarcastico Jury Chechi mentre riceve il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli. L’inviato di ‘Striscia la Notizia’ ha consegnato l’ambito premio satirico al ginnasta che è stata escluso dalla festa dei 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia. Uno scivolone che non è passato inosservato, ma che il ‘Signore degli anelli’ ha preso col sorriso: “L’obiettivo è la festa dei prossimi 150 anni, sperando che ci saremo ancora tutti”. Ma secondo Jury di chi è stata la mancanza: “Il responsabile? La Federazione, il presidente Gherardo Tecchi, che credo abbia fatto una scelta, giustificata in qualche modo, che però non mi vede d’accordo – ha spiegato – Faccio gli auguri alla Federazione, perché le voglio bene”.

