Monica Bellucci: bellissima a 54 anni sui social. “Buonanotte, amici”

Attrice, modella e icona di una bellezza immutata nel tempo, Monica Bellucci è una tra le attrici più apprezzate del cinema italiano e internazionale.Sui social ha spiazzato tutti, pubblicando alcuni scatti hot che hanno mandato in visibilio i fan. Le foto qui in allegato all’interno della news.“Buona notte, amici” scrive Monica Bellucci splendida 54enne, salutando i suoi followers con una manciata di scatti sensuali che immortalano, di nuovo, la sua fulminante bellezza. Le curve mozzafiato traspaiono da una lingerie sexy e spregiudicata che lascia ben poco all’immaginazione. Scatti che hanno racimolato, immediatamente, una pioggia di like e condivisioni. Sempre sulla cresta dell’onda, recentemente in un’intervista che la Bellucci ha rilasciato alla rivista francese “Paris Match”, ha confermato che è tornata insieme a Vincent Cassel, suo grande amore, da cui si era divorziata fino a qualche tempo fa. “Il mio cuore batte per una persona in particolare” rivela la sexy attrice, “Sto con la stessa persona da un po’ di tempo e tutto funziona alla perfezione” conclude. I due hanno avuto anche due figlie. Dopotutto, come dar torto a Vincent Cassel. Come si può resistere al fascino immortale di Monica Bellucci?

Carlo Lanna, ilgiornale.it