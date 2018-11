Giulia De Lellis, dedica a Irama con errore grammaticale

Giulia De Lellis e Irama fanno coppia fissa da alcune settimane ormai e in varie occasioni si sono abbandonati a dediche più o meno esplicite nei social network. La influencer ieri ha partecipato ad un concerto del neo-fidanzato, cogliendo l’occasione per confermare i propri sentimenti attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram. Per questo ha citato una parte della canzone dell’ex vincitore di Amici: “Hai smesso di studiare / Sei andata a lavorare / Per farti quattro soldi ed un vestito da sfilata / Io che CIÒ un vuoto dentro / Tu bella e rovinata”. E proprio in questa breve citazione è scattato l’errore grammaticale che certo non è sfuggito all’occhio attento del mondo del web. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne avrebbe certo dovuto scrivere “c’ho” ma, come già accaduto lo scorso anno durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, è incappata in uno scivolone che avrebbe potuto essere evitato.Giulia De Lellis non è certo nuova a scivoloni grammaticali, da unirsi agli errori storici, scientifici, geografici che lo scorso anno aveva dato diversi spunti alla Gialappa’s Band durante il Grande Fratello Vip 2. Ma quanto da lei pubblicato attraverso una Instagram Story (clicca qui per vedere la foto) sta scatenando un gran numero di critiche in quanto sono passati solo alcuni giorni dall’intervento della influencer all’università IULM di Milano. In tale circostanza Giulia aveva ammesso di non essere persona di grande cultura ma si era detta entusiasta per l’opportunità che le è stata data: “All’università Iulm mi hanno voluta perché sono questo…E ve lo mostro… Questo è il momento in cui, nonostante non sia una laureata, nonostante le mie pecche grammaticali, e chi più ne ha più ne metta, rapisco il cuore di un professore che mi dice giustamente e con amore che ‘Nella vita non basta sapere. Le conoscenze non sono tutto. Sei molto, sei vera’ “. Eppure il web sembra non averle perdonato questa ennesima gaffe…