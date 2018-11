Francesca Cipriani: “L’uomo ideale deve essere nudo… Walter Nudo”

Francesca Cipriani, la bella e burrosa showgirl, ex naufraga ed ex gieffina in questo periodo sta facendo parlare di sé per una sua grande passione, quella per Walter Nudo. In un’intervista esclusiva al settimanale ORA diretto da Lorella Ridenti in edicola da domani spiega il perché le piaccia tanto Walter Nudo: “Mi è piaciuta la sua personalità, il suo carattere, il suo non parlare male di nessuno, cosa rara nel mondo dello spettacolo. È un uomo pulito e ha una personalità e un carattere molto simile al mio” racconta la Cipriani parlando del concorrente del Gf Vip. Francesca poi si sofferma su di un aspetto in particolare che l’accomuna a Nudo in questo momento, la castità: “Lui sta attraversando questo periodo come lo sto attraversando io ma questo non c’entra l’esteriorità e la bellezza. Sono periodi di vita che accadono, che non si ha voglia di perdere tempo con persone che non ci affascinano e non ci danno niente a livello emotivo. Diventerebbe solo una cosa fisica, ma ci sono momenti in cui una persona ha bisogno di qualcosa di diverso”. Infine si augura di trovare il grande amore visto che sino ad adesso non è stata molto fortunata: “Non c’è una motivazione, Si sono avvicinate a me persone egoiste sbagliate, cattive, e parlo proprio di cattiveria pura e mi auguro che presto arrivi finalmente per me la felicità e la fortuna”. Che sia Walter Nudo l’uomo giusto per lei?

