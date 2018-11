Chiara Ferragni presto sarà dottoressa in Giurisprudenza? Il rumor

Secondo un pettegolezzo Chiara Ferragni presto o tardi tornerà alla Bocconi per terminare gli studi in Giurisprudenza, la notizia

È una dato di fatto: Chiara Ferragni oltre ad essere una tra le influencer più ricche al mondo è anche un’icona di moda e di stile.Sono lontani i tempi in cui le sue foto impazzavano sul “The Blonde Salad Blog”, ora è una donna di successo ed è persino moglie e madre. Eppure nella vita di Chiara Ferragni manca ancora qualcosa. Secondo alcuni rumor, l’influencer potrebbe tornare all’università per terminare gli ultimi esami e laurearsi in Giurisprudenza alla Bocconi di Milano.

Secondo quanto ha affermato “Affari Italiani”, la Ferragni sarebbe stata contattata dalla segreteria dell’Università accettando l’invito di riprendere gli studi e raggiungere così un altro traguardo. Non c’è nessuna conferma da parte di Chiara Ferragni né tanto meno la stessa università ha potuto divulgare qualche informazione in più sulla faccenda. Sembra però una prassi, da un ateneo come la Bocconi, contattare gli studenti inattivi e permettere loro di proseguire con gli studi optando per un percorso agevole per terminare il percorso.

Il pettegolezzo ovviamente ha fomentato critiche e malumori nell’ambiente, come è avvenuto per la candidatura dell’Ambrogino d’Oro, onorificenza per i cittadini più illustri del comune di Milano, tanto è vero che è scesa in campo persino il capogruppo di Forza Italia, Mariastella Gelmini, rimproverando il sindaco del capoluogo. Dalla Ferragni e dal suo entourage però tutto tace, ancora. A gettare benzina sul fuoco ci pensa Dagospia che, in un articolo pubblicato il 17 ottobre, conferma una “notizia bomba” sulla prossima mossa dell’influencer. Secondo il sito web è tutto vero quello che si legge sull’imprenditrice digitale: presto o tardi camminerà tra i corridoi della Bocconi.

Carlo Lanna, il Giornale