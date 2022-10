X Factor 2022, al via il primo Live: scopri come votare

Finalmente ci siamo: la sfida a X Factor 2022 entra nel vivo con il primo appuntamento dei Live Show (tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW). Ospiti della serata, Elisa e Dardust. Nell’attesa, scopri come votare

La sfida entra nel vivo: a X Factor 2022, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, dopo 6 settimane di selezioni tesissime, la musica da stasera si fa dal vivo, sul palco del Teatro Repower di Milano. Da giovedì 27 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, partono i Live con una giuria formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Ognuno alla guida di 4 roster eterogenei, con almeno una band per squadra, per 12 concorrenti in totale, realizzando una fotografia della scena musicale contemporanea. Tutti determinati ad arrivare alla vittoria finale. A condurre lo show Francesca Michielin che arriva alla sua prima diretta televisiva da conduttrice, dopo aver accompagnato nelle prime fasi giudici e artisti in gara con empatia ed ironia. (“Sono molto emozionata, questo è lo stesso teatro di undici anni fa, e io, nonostante l’aspetto ansiogeno, mi sto inaspettatamente divertendo. La musica ti fa crescere e oltre a intercettare le tendenze, il bello è poter esprimere la tua visione del mondo e delle cose”: queste le sue parole durante la conferenza stampa dei Live).

COME VOTARE: I 4 CANALI DI VOTO DI XF

Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

• WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi;

• App XF2022: scaricando gratis l’App X Factor 2021 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter;

• Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

• Sky Glass: canale interattivo/tasto interattività.

L’APP DI X FACTOR 2022

L’app di X Factor 2022 ha 4 sezioni: HOME, per rivedere tutte le esibizioni dei Live Show, gli ospiti e i commenti dei giudici, il Daily e i contenuti esclusivi dal dietro le quinte di #XF2022; PROTAGONISTI, per trovare subito le notizie e i contenuti che riguardano uno specifico giudice, concorrente o il conduttore; VOTA, con cui votare gratuitamente i concorrenti durante le sessioni di televoto e decidere chi sarà il vincitore di X Factor 2022; e infine TrisFactor, il nuovo fantagioco in cui ogni giocatore dovrà indovinare tutte le mosse dei protagonisti di X Factor 2022, abbinando un personaggio del cast ad un evento relativo al Live Show in onda.

