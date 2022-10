Film stasera in TV da non perdere giovedì 27 ottobre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 27 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Mister Felicità, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Alessandro Siani dirige e interpreta una commedia che vede nel cast anche Diego Abatantuono.

Cake – Ti amo, ti mollo…Ti sposo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Heather Graham in una commedia sentimentale. Una ragazza single inizia a dirigere una rivista di moda insieme a un collaboratore.

Io, loro e Lara, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Carlo Verdone e Laura Chiatti in una commedia. Un prete torna a Roma dopo 10 anni da missionario e trova la sua famiglia allo sfascio.

Mortdecai, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Johnny Depp in una commedia. Per azzerare i suoi debiti un mercante d’arte cerca di recuperare un dipinto trafugato.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Se la strada potesse parlare, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Regina King in un dramma su razzismo e ingiustizia. Una ragazza incinta deve provare l’innocenza del fidanzato, accusato di stupro.

L’imbalsamatore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Matteo Garrone racconta la storia di una malsana amicizia tra un giovane disoccupato e un imbalsamatore.

Addio Signor Haffmann, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Daniel Auteuil in una pellicola ambientata a Parigi durante l’occupazione nazista.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Morbius, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Jared Leto nel film sull’anti-eroe Marvel. Affetto da una rara malattia del sangue, il dottor Morbius brevetta una cura miracolosa che si rivelerà però oscura.

Attacco al potere – Olympus has fallen, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart in un action nel quale un agente della CIA deve salvare il presidente degli USA.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Corto Circuito, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un robot capace di provare emozioni si rifugia in una casa di umani, braccato da inventore ed esercito.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

La finestra sul cortile, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Capolavoro di Alfred Hitchcock con James Stewart e Grace Kelly. Un fotoreporter costretto a casa all’immobilità spia i vicini e diventa testimone di un delitto.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, ore 21:25 su Rai 1

Serie tv con Massimiliano Gallo tratto dagli omonimi romanzi.

Che c’è di nuovo, ore 21:20 su Rai 2

Ilaria D’Amico a conduzione di nuovo programma d’intrattenimento.

Amore criminale, ore 21:20 su Rai 3

Edizione 2022 del programma affidato a Veronica Pivetti, che racconta storie di violenze maschili sulle donne.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Ghost in the shell, ore 21:20 su Italia 1

Scarlett Johansson in un film tratto da un famoso anime/manga. Un ibrido umano/cyborg combatte il terrorismo informatico.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Helsinki-Roma, ore 21:00 su TV8

Fondamentale gara di Europa League per la Roma di José Mourinho.

Only Fun – Comico Show, ore 21:25 su Nove

Show comico condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers.