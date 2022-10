Eva Grimaldi: “Il mio ex mi accarezzava e io pensavo a Imma Battaglia”

L’attrice ricorda la nascita dell’amore con l’attivista e rivela: “Mi fa sentire femmina più di tutti gli uomini che ho avuto”

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono conosciute nel 2008 ma la loro relazione ci ha messo qualche anno a iniziare. Il sentimento però, almeno per l’attrice, è scoccato subito. Già dopo il primo incontro è rimasta colpita dall’attivista LGBTQI+ e in un’intervista al “Corriere della Sera” ricorda: “Alla prima carezza del mio ex, per tre secondi ho pensato a Imma”. Nel 2019 si sono unite civilmente e non potrebbero essere più felici.

Di quel loro primo incontro, 14 anni fa, Eva Grimaldi ricorda: “Al Gay Village, nel 2008. Ero con il mio ex marito. Ci indicano Imma di spalle con la sua fidanzata di allora. Tutti a dire: ‘Che bella la fidanzata di Imma Battaglia’. Poi lei si è girata e l’ho vista la prima volta. E ho replicato: ‘Sarà tanto bella, ma avete visto il viso di Imma?”. Insomma, un colpo di fulmine in piena regola tanto che, quando finisce il matrimonio con Fabrizio Ambroso due anni dopo, chiede a un amico: “Dai portami al Gay Village, che mi voglio sfogare con Imma Battaglia”.

Il primo bacio

Si scambiano il numero e iniziano a sentirsi ma, mentre Eva Grimaldi ha perso la testa, Imma Battaglia è cauta perché era ancora impegnata con Licia Nunez. Non è però indifferente: “Il suo dolore mi aveva turbata. E poi aveva un modo molto divertente di corteggiarmi, sembrava un’adolescente. Tipo che se le dicevo che amavo il tennis, lei si comprava gonnellina e scarpette”. Il bacio arriva un mese dopo, su iniziativa dell’attrice. “Non mi ha chiesto solo un bacio! Dopo, ha usato un sacco di stratagemmi. Mi ha invitata ad andare in camera da letto, perché nel soggiorno c’era una parete a vetri e non voleva che ci vedessero da fuori. In camera mi ha chiesto di spogliarmi”, ricorda l’attivista.

La pace del cuore

Eva Grimaldi (61 anni) e Imma Battaglia (62) hanno celebrato la loro unione civile nel 2019: una cerimonia romantica e bellissima con tanti ospiti vip a cui è seguita una fantastica luna di miele. Insieme stanno benissimo, nonostante la prima sia super gelosa e la seconda “nevrotica e cervellotica”, come si autodefinisce. Dopo una vita sentimentale tormentata, dalla relazione con Gabriel Garko (con cui è rimasta una splendida amicizia: Eva e Imma hanno anche partecipato alla sua festa per i 50 anni) al matrimonio naufragato, l’attrice ha trovato finalmente la pace del cuore: “Mi fa sentire femmina più di tutti gli uomini che ho avuto”.