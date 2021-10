Vertical Movie Academy, venerdì si terrà l’open day a Grottaferrata

La VERTICAL MOVIE ACADEMY è L’UNICA ACCADEMIA MONDIALE che si dedica allo studio di audiovisivi girati in verticale.

L’Academy ha sede presso il Liceo Artistico San Giuseppe di Grottaferrata, dove si terranno i corsi professionali di recitazione, regia, ripresa in verticale, filmic pro per android e apple, montaggio, public speaking e dizione!

La direzione artistica ed i corsi saranno tenuti da Salvatore Marino, nella foto, in collaborazione con prestigiosi nome del mondo dello spettacolo come Fabio Frizzi, Fabrizio Fornaci, Alessandro La Fauci, Silvia Scola, Jonis Bascir.

I corsi avranno una chiave 2.0 ovvero una visione pienamente legata alla tecnologia, ai nuovi mezzi di comunicazione come i social networks ed alla sperimentazione.

Anche le materie più “tradizionali” come la recitazione saranno impostate in maniera tale che l’allievo potrà apprendere ed applicare in modo immediato e concreto nel mondo del digitale.

L’obiettivo è quello di far entrare l’allievo direttamente nel mondo del lavoro dello spettacolo, anche grazie agli importanti partner che la Vertical Movie Academy vanta come il Comune di Roma, Rai, Artisti 7607, Roma Lazio Film Commission,

Gli allievi più meritevoli avranno l’opportunità di partecipare al VerticalMovie Festival, un evento che offre una vetrina internazionale in presenza di addetti ai lavori dello showbiz.

La prova si terrà venerdì 29 ottobre alle ore 15.00.

Per prenotarsi basta chiamare lo 069410330.