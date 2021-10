Nicola Savino non lo nasconde: “Io al Festival di Sanremo? Mi sto allenando”

Nicola Savino annuncia: “Io al Festival di Sanremo? Mi alleno per il post Amadeus”

Lo abbiamo visto condurre varie edizioni del Dopo Festival, e allora perché non ambire proprio alla guida del Festival di Sanremo? Nicola Savino non nega il suo grande sogno nel corso di una intervista concessa al settimanale di Alfonso Signorini Chi. Il conduttore de Le Iene Show, che attualmente sta conducendo appunto il programma di Italia Uno con varie presenze femminili che si alternano al suo fianco, si appresta ad iniziare una nuova avventura televisiva, visto che sarà presto al timone di Back to school su Italia Uno. Intanto Nicola Savino guarda già oltre e sogna il Festival di Sanremo:

Se mi piacerebbe condurlo? Chi a questa domanda risponde di no dice una bugia. Il Festival è la coppa del mondo, il pallone d’oro, è impossibile non avere quel sogno. Mi sto allenando per il dopo Amadeus

Nicola Savino anticipa su Back to school: “Giulia Salemi è da tenere d’occhio”

Nuova avventura ormai alle porte per Nicola Savino, il conduttore de Le Iene Show sarà a breve protagonista su Italia Uno di una nuova avventura, il programma Back to school. Nell’innovativo format vari vip e personaggi del mondo dello spettacolo torneranno su banchi di scuola e tra di loro ci saranno personalità del calibro di Ignazio Moser, Vladimir Luxuria e Giulia Salemi. Proprio sulla fidanzata di Pierpaolo Pretelli il conduttore Nicola Savino ha spostato l’attenzione, anticipando a Chi: “Giulia Salemi tenetela d’occhio”.

Nicola Savino lo ha rivelato: “Ecco chi è il mio modello di conduttore”

Il bravissimo presentatore e speaker radiofonico Nicola Savino, che ha rivelato un curioso retroscena su Alessia Marcuzzi nei giorni scorsi, nel corso dell’intervista concessa al settimanale Chi ha spiegato chi sono i suoi modelli di conduttore ideali: “Sono i classici, Gerry Scotti, Amadeus, Carlo Conti”.

