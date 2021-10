La nuova stagione di Gossip Girl arriva in Italia

A nove anni dalla serie originale, quella che ha lanciato la carriera di Blake Lively e ha solleticato l’amore di milioni di adolescenti per le borse griffate e le feste alla moda, Gossip Girl torna mantenendo inalterato il franchise, ma popolandolo di nuovi personaggi. La serie, trasmessa in America su HBO Max e in arrivo in Italia su Sky Serie e in streaming su NOW a partire dal 27 ottobre, riprende la cornice delle prime sei stagioni, ovvero la prestigiosa Constance Billard School di New York, ma con un nuovo gruppo di principi e reginette che stanziano sui suoi gradini. Nel mondo iperdigitalizzato di adesso, i blog hanno perso di efficacia, e l’unico modo per attirare l’attenzione dei ragazzi è usare il loro stesso linguaggio, ovvero quello di Instagram.

A gestirlo (nessuno spoiler, lo scopriamo nei primi minuti della prima puntata del nuovo Gossip Girl) sono gli insegnanti della Constance che, pensando di aver trovato un modo per riprendere il controllo della scuola smarcandosi dai capricci dei figli di papà che minacciano di licenziarli ogni volta che ricevono un voto basso, pensano bene di risploverare l’idea del vecchio blog di Gossip Girl per tenerli in pugno. A fare il buono e il cattivo tempo in questa nuova stagione, già confermata da HBO Max per una seconda, non sono più Serena e Blair, ma due sorellastre: Julien (Jordan Alexander), la ragazza/influencer più potente della scuola, e Zoya (Whitney Peak), timida ragazza di Buffalo che si trasferisce alla Constance e a Manhattan per stare più vicina alla sorellastra con cui non si è mai frequentata ma di cui vorrebbe approfondire la conoscenza.

