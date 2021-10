I Maneskin da Jimmy Fallon annunciano: “Il 6 novembre a Las Vegas apriamo il concerto dei Rolling Stones”

L’incredibile annuncio durante lo show tv, che è una prima volta assoluta per una band italiana

I Maneskin sul tetto del mondo. La band che sta spopolando ha annunciato che il 6 novembre aprirà il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, una notizia sensazionale che continua ad alzare l’asticella della popolarità e del successo di questi quattro ventenni romani.

I Maneskin che stanno spopolando ovunque hanno debuttato nella televisione americana con un miniconcerto durante il popolarissimo show di Jimmy Fallon dove Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno cantato Beggin’ (cover della famosissima canzone di Frankie Valli e i Four Seasons), che in questo momento è al numero 1 nelle radio alternative americane e nella Top 5 della classifica pop. Il debutto nella tv americana è partito da uno dei programmi più popolari di tutto il paese, onore che non era mai stato concesso ad una band italiana.

Con lo stile ironico e irriverente che lo contraddistingue Fallon ha introdotto la band: “State pronti, preparatevi a non togliervi i pantaloni, arrivano dall’Italia, hanno vinto l’Eurovision che è una specie di America’s got talent ma più grande”. I Maneskin hanno anche cantato Mammamia, il loro ultimo brano, una scelta che ha un particolare significato: oltre ad essere in italiano è un inno “contro gli stereotipi” nei confronti del nostro paese, scritto in pochissimo tempo subito dopo la vittoria all’Eurovision. Il viaggio oltreoceano prevede anche altri due concerti: questa sera al Bowery Ballroom di New York e il primo novembre al Roxy Theatre di Los Angeles.

Attesa poi per il 14 novembre dove, in Ungheria, verranno assegnati gli Mtv Europe Music Award 2021. La band romana è presente sia nella categoria dei Best group sia come Best rock. È la prima volta che un artista italiano viene nominato in tre categorie diverse, compresa la Best Italian act, ed è la prima volta che una band italiana ottiene una nomination come Best group e nella categoria Best rock.

