Chiara Ferragni tranquillizza i follower: “Vittoria migliora ogni giorno”

Non vede l’ora di tornare a casa e aggiorna sulla salute della sua piccola

I follower di Chiara Ferragni e Fedez erano preoccupati per le condizioni di salute della loro secondogenita, in ospedale a causa di un virus influenzale. Così l’influencer li ha voluti tranquillizzare con un post social: “Vittoria migliora ogni giorno e vi siamo grati per le buone energie che ci mandate”.

Chiara Ferragni ha postato uno scatto in cui lei, Vitto, Leo e Fedez posano insieme sorridenti, preso dal suo vasto archivio di immagini di famiglia, per dare la bella notizia a chi la segue. “Una vecchia foto perché onestamente non vedo l’ora di essere a casa con la mia famiglia riunita. Vittoria migliora ogni giorno e vi siamo grati per le buone energie che ci mandate. Vedere la tua piccola malata è davvero l’esperienza più spaventosa che si possa provare e la salute è veramente il lusso più grande, non lo dimenticate mai”, scrive su Instagram.

