Stefano De Martino beccato con Mariacarla Boscono, ex di Ghali

Il ballerino è stato paparazzato in dolce compagnia nel centro di Milano con la top model, che in passato è stata legata sentimentalmente al rapper italiano

Stefano De Martino e Mariacarla Boscono sono stati beccati insieme dopo un romantico weekend in un resort in Trentino Alto Adige. Questo è lo scoop lanciato dal nuovo numero di Chi, in edicola da mercoledì 28 ottobre. Le immagini vedono l’ex di Belen Rodriguez in dolce compagnia della topo model, a Milano. Dopo la separazione con la nota showgirl argentina, Stefano non si era ancora fatto vedere con una nuova fiamma. Ma ecco che la rivista di Alfonso Signorini riesce a beccarlo mentre rientra nella sua nuova casa nel centro di Milano, domenica sera, insieme alla super modella. L’abitazione non è lontana da quella di Belen, in quanto il ballerino vuole stare vicino al figlio Santiago.

E mentre oggi la Rodriguez sta vivendo apertamente la sua nuova storia d’amore con l’hairstylis Antonino Spinalbanese, De Martino esce allo scoperto. Sono diversi i nomi che in questi mesi sono stati affiancati a quello di Stefano. Tutti i gossip sono stati poi prontamente smentiti dallo stesso ballerino. Al momento, non ci sono delle risposte da parte di De Martino su questo presunto flirt con la Boscono, ex di Ghali. Ma chi è Mariacarla? Nata nell’anno 1980 – ha dunque nove anni in più del ballerino – è una top model e attrice di teatro. Ha lavorato con i brand più noti nel mondo della moda. Ad esempio, non si può non citare marchi come Gucci, Fendi, Versaci, Roberto Cavalli, Louis Vuitton, Prada, Giorgio Armani e Yves Saint Laurent.

Ha intrapreso la carriera di modella quando aveva solo 16 anni, dopo aver trascorso la sua infanzia tra l’Italia, il Kenya e gli Stati Uniti. Attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, che conta più di 370 mila followers, è possibile comprendere che Mariacarla non ama condividere i dettagli riguardanti la sua vita privata. Infatti, sull’account sono presenti scatti riguardanti la sua professione di modella. In queste ultime ore, ad esempio, ha condiviso la sua ultima collaborazione con Roberto Cavalli. Nel mondo della moda vanta amicizie con volti noti, come ad esempio Irina Shayk.

Ora non resta che attendere per scoprire se Stefano De Martino e Mariacarla Boscono vorranno rendere ufficiale il loro presunto flirt oppure se decideranno di smentire.

