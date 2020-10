Nicole Kidman e Keith Urban, un amore a prova di gravità

L’attrice, in occasione del compleanno del marito, ha pubblicato su Instagram una simpatica foto che li ritrae insieme durante l’esperienza con «Zero G»: «Love is in the air»

L’amore tra Nicole Kidman e Keith Urban va oltre le leggi della fisica. In occasione del 53esimo compleanno del cantante australiano, infatti, l’attrice statunitense ha pubblicato sui social una divertente foto che li ritrae insieme, marito e moglie, durante l’esperienza con «Zero G» in cui hanno sperimentato sui loro corpi l’assenza di gravità: «Tanti auguri», scrive il Premio Oscar nella didascalia, «love is in the air».

Non è una novità, comunque, che Nicole e Keith celebrino su Instagram la loro relazione, nata con un incontro nel gennaio 2005 e proseguita poi davanti ad un altare, a Sydney, dove il 25 giugno 2006 si sono sposati con una cerimonia cattolica: «Tanti anni di magia, musica, romanticismo, avventure selvagge e la continua scoperta dell‘amore puro», ha scritto l’artista country in occasione del recente anniversario di nozze.

Uno dei loro segreti di coppia? Non si sono mai mandati un messaggio. «Gli sms e le chat non fanno parte del nostro rapporto», ha dichiarato lo scorso anno Nicole. D’altronde a farla innamorare era stata una sorpresa, in occasione proprio di un suo compleanno: «Ne compivo 38 e Keith si fece trovare fuori dalla mia veranda di New York alle 5 del mattino, con un mazzo di gardenie in mano. Ho capito che era l’uomo giusto».

Proprio questa convinzione ha spinto Nicole – al secondo matrimonio dopo quello naufragato con Tom Cruise nel 2001 – a rimanere vicino a Keith anche in momenti complicati, seguendolo durante un percorso di disintossicazione da alcol e droghe. «Ho sperimentato il potere di guarigione dell’amore e dell’unione», ha detto la star di Hollywood, che con il musicista condivide due figlie, Sunday Rose (12) e Faith Margaret (9).

