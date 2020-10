Gerry Scotti positivo al covid 19: l’annuncio dai social

Pochissimi minuti fa dalla pagina Instagram gestita da Gerry Scotti è arrivato il suo annuncio. E’ risultato positivo al covid 19. Il conduttore, dovrebbe essere ancora impegnato in queste settimane con le registrazioni delle nuove puntate di Caduta Libera ( e forse con quelle di Chi vuol essere milionario). Non sappiamo quante puntate dei due programmi siano state registrate questa estate e se ci sia stata la possibilità che il conduttore abbia frequentato gli studi di Mediaset in questi giorni. Certamente, qualora lo vorrà, sarà lui stesso a spiegare che cosa sta succedendo e che cosa succederà. Questa mattina Dagospia aveva anticipato la notizia parlando di un famoso conduttore Mediaset positivo, e quel conduttore è Gerry Scotti.

A Gerry Scotti facciamo il nostro grande in bocca al lupo con la speranza di una pronta guarigione. Sono tanti i personaggi del mondo della tv e dello spettacolo che dovendo frequentare studi televisivi o altri ambienti a contatto con diverse persone si sono contagiati. Nel fine settimana ad esempio è arrivata la notizia di Mara Maionchi, anche lei positiva.

Secondo quanto si legge su Dagospia però, il conduttore non si sarebbe contagiato sul posto di lavoro. A risultare positiva sarebbe stata sua moglie, da qui i controlli anche per lui. Sempre secondo quanto riferisce Dagospia, le puntate del Milionario sarebbero state tutte registrate. Sarebbero invece a rischio le ultime puntate di Tu si que vales.





Ultimenotizieflash.com