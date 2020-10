Covid, Lillo ricoverato in ospedale

Il comico Lillo, al secolo Pasquale Petrolo del famoso duo Lillo e Greg, è ricoverato per Covid all’ospedale Gemelli di Roma. Un post sulla pagina ufficiale Fb del duo, sotto la scritta ‘Forza Lillo’, ritrae il comico con il volto coperto dalla maschera dell’ossigeno davanti alla bocca. Lillo ha scritto alcuni suoi pensieri, come se fosse un fumetto: “Conosco il motivo per cui sono ricoverato per Covid al Gemelli di Roma” e “se lo conosco vuol dire che ho presente la leggerezza che ho compiuto. Mai abbassare la guardia, il virus c’è e mena forte! Ve lo assicuro!”.

E ancora, racconta: “Qui al Gemelli sono tornati ai ritmi forsennati di qualche mese fa”. Ma, avverte, “i luoghi pubblici che rispettano le regole non c’entrano. C’entra il fatto di rispettarle! Lo so è dura stare h24 attenti ad un cecchino che ti segue nascosto con il suo mirino…”. Lillo conclude con un messaggio positivo e di fiducia: “Ma non sarà per sempre! Viva la vita!”.

La trasmissione che Lillo e Greg conducono su Radio 2, ‘Sei uno zero’, va in onda il sabato e la domenica e, secondo quanto si apprende, non si sa ancora se il prossimo weekend sarà condotta solo da Greg.