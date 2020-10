AC/DC: ecco il video ufficiale di Shot in the Dark

AC/DC, Shot in the Dark: la band australiana pubblica il primo singolo dal nuovo album, a sei anni di distanza dall’ultimo disco.

Grande periodo per i fan degli AC/DC. Dopo i tanti indizi sul nuovo album e l’ufficializzazione della line up, con il ritorno al loro posto di Brian Johnson, Cliff Williams e Phil Rudd, è arrivato anche il primo estratto del singolo che farà da apripista all’attesissimo album, il cui titolo dovrebbe essere PWR UP, o Power Up. A distanza di sei anni da Rock or Bust, ecco come suona il nuovo brano Shot in the Dark.

Gli AC/DC sono finalmente tornati. Il brano è nello stile che ha fatto le fortune della leggendaria band australiana: schitarrate rocciose e ruvide, basso potente e semplice, batteria lineare. Il testo del post che accompagna qeust’anticipazione dovrebbe essere il titolo del brano, Shot in the Dark. Il brano arrivato in streaming il 7 ottobre. Un grande evento molto atteso da tutti i fan della band australiana.

Il nuovo album della band, Power Up, uscirà il 13 novembre, stando all’annuncio ufficiale del gruppo. Sappiamo per il momento che nella line up ci sono i rientranti Brian Johnson, Cliff Williams e Phil Rudd, oltre all’immancabile Angues Young e al nipote Stevie, diventato una colonna del gruppo negli ultimi anni. Per il resto manca la data ufficiale del disco, così come la tracklist e i dettagli sulla copertina.

Sappiamo però che, messe alle spalle le celebrazioni del quarantennale di Back in Black, i rocker australiani sono adesso pronti a voltare pagina e a regalare ai propri fan una nuova perla della loro immortale carriera, un album che, si spera, potrà essere seguito da un tour mondiale nei prossimi anni.





Mauro Abbate, Notiziemusica.it