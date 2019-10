XFactor, Mika sbotta contro i giudici: “Buttate via quei pezzi di m…”

Nella prima puntata dei Live-show è accaduto un episodio molto particolare. L’ospite in studio nonché giudice della gara, Mika, avrebbe accusato gli altri giudici di farsi condizionare dai suggerimenti ricevuti dagli autori del format attraverso gli auricolari

Dopo le prime fasi della nuova edizione di X factor, le Auditions, i Bootcamp, gli Home Visit, è finalmente giunta la fase del Live show.

Ebbene sì, il talent-show prodotto da Sky, giunto alla sua tredicesima edizione e condotto da Alessandro Cattelan, ha dato il via alla nuova fase della sfida dei talenti, che quest’anno si sono divisi in quattro categorie capitanate dai rispettivi 4 giudici del format.

Mara Maionchi ha seguito gli over 25, Malika Ayane gli uomini under 25, Sfera Ebbasta le donne under 25 e Samuel Romano i gruppi. E nella nuova puntata, trasmessa ieri sera in diretta su Sky tv e che andrà in onda in differita il prossimo mercoledì su Tv8, è apparso nelle vesti di ospite Mika.

Il cantante di fama internazionale si è presentato nello studio di X factor 13 e, in qualità di quinto giudice, ha rivolto un’accusa agli altri giudici della gara, invitando quest’ultimi a liberarsi dei loro auricolari e a non seguire i suggerimenti di presunte “voci” parlanti della produzione.

Il cantante si è esibito sul palco, presentando al pubblico il suo nuovo singolo dal titolo Tomorrow e subito dopo è diventato protagonista di un momento che nelle ultime ore sta scatenando non poche polemiche sui social.

“Dentro le vostre orecchiette -esordisce così Mika a X factor 13, rivolgendosi ai suoi colleghi in studio-, ci sono delle voci che vi parlano. Buttateteli fuori questi pezzi di me**a, perché non servono a niente e seguite i vostri cuori”. Parole che hanno spiazzato i presenti in studio.

Alle illazioni lanciate dal quinto giudice, nessuno dei presenti ha ribattuto, ma non sono comunque mancati i commenti del web sui social-network. “Mica Mika ha sputtanato come funziona X factor?”, ha commentato un utente in un tweet al vetriolo.

A seguire il discusso “suggerimento” del quinto giudice è a quanto pare stato Samuel Romano. Il leader storico dei Subsonica si sarebbe liberato del suo auricolare mentre stava giudicando i Booda.

Un dettaglio che, senza l’osservazione di Mika fatta poco prima in studio, molto probabilmente non sarebbe stato notato né segnalato. Ad oggi non è tuttavia stato confermato né smentito quanto sostenuto dall’ospite internazionale a X factor 13.

