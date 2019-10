Pechino Express, ecco il cast ufficiale della nuova edizione: ci sono sorprese! C’è Asia Argento, non c’è Ignazio Moser. Ma partono Enzo Miccio e Soleil Stasi…

L’ottava stagione del reality si registrerà nelle prossime settimane

Sui profili social del programma è stato pubblicato il cast ufficiale

Dopo mesi di rumour ecco le coppie ufficiali della nuova stagione di ‘Pechino Express’. Sui canali social della trasmissione è stato ufficializzato il cast, con tanto di foto, e ci sono diverse sorprese. Ma partiamo con ordine. Come era stato anticipato, ci sarà Asia Argento. Probabilmente è lei il personaggio più noto della prossima edizione del reality, l’ottava. La figlia del re dell’horror farà coppia con Vera Gemma, figlia dello scomparso Giuliano Gemma. Insieme saranno ‘Le Figlie d’Arte’.

A sorpresa, visto che lo davano tutti per certo in coppia con il cugino, non ci sarà invece Ignazio Moser. Partirà però per l’Asia Enzo Miccio con Carolina Gianuzzi: loro sono ‘I Wedding Planner’. Altra sorpresa sono il conduttore Max Giusti e il giornalista sportivo Marco Mazzocchi, ‘I Gladiatori’. Nicole Rossi e Jennifer Poni formano la coppia de ‘Le Collegiali’. I gemelli dai lunghi capelli rossi e tutor di ‘Detto Fatto’ Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori sono ‘Gli Inseparabili’. L’ex gieffino Gennaro Lillio, noto anche per la sua breve e tormentata relazione con Francesca De Andrè, fa parte della coppia de ‘I Guaglioni’ con Luciano Punzo.

E ancora, Marco Berry, storico inviato de ‘Le Iene’, e la figlia Ludovica sono ‘Padre e Figlia’. Annandrea Vitrano e Claudio Casisa formano la coppia de ‘I Palermitani’. Poi le bellissime Ema Kovac e Dayane Mello, ex di Stefano Sala, da cui ha avuto anche una figlia, Sofia, sono ‘Le Top’. E dulcis in fundo, a sorpresa, partirà per l’Estremo Oriente anche Soleil Stasi, ex di ‘Uomini e Donne’, ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed ex fidanzata di Jeremias Rodriguez. Farà coppia con sua madre Wendy Kay. Saranno ‘Mamma e figlia’.

Il reality quest’anno avrà come location due paesi già visitati nelle scorse edizioni, ovvero Thailandia e Cina, e arriverà poi per la prima volta in Corea del Sud, a Seoul. Le registrazioni si svolgeranno nel mese di novembre e la messa in onda della prima puntata è prevista per martedì 11 febbraio 2020. Al timone del programma ci sarà sempre il mitico Costantino Della Gherardesca.

