Maurizio Aiello vittima delle truffe amorose: “Sono disarmato”

Maurizio Aiello, attore di Un posto al sole e volto storico della soap opera, è intervenuto nella puntata di oggi de La vita in diretta per raccontare la sua storia. Il racconto è rientrato nello spazio in cui Alberto Matano ha affrontato il discorso delle truffe amorose, con testimonianze in studio di ogni tipo.

Oltre alle donne che sono state vittime di truffe amorose abbiamo ascoltato anche la versione dei fatti di una vittima diversa, ovvero la persona a cui vengono rubate le foto. Ed è proprio ciò che è successo all’attore che interpreta Alberto Palladini in Un posto al sole.

Maurizio Aiello infatti ha scoperto pochi mesi fa che le sue foto sono state usate per compiere delle truffe amorose.

La vita in diretta, Maurizio Aiello rivela: “Mi sono arrivati messaggi di gente disperata”

L’attore ha raccontato: “Io fino a cinque mesi fa non ero al corriere di niente. Mi chiama la redazione di Chi l’ha visto? e mi mette al corrente di questa incresciosa situazione. Allora era circoscritto soltanto nella Francia, poi mi sono reso conto, dopo tante segnalazione, che la cosa si è divulgata anche in Brasile, in Australia, in Cile…”.

Dalle sue rivelazioni è emerso che è riuscito a scoprire di essere finito in finti profili in tutto il mondo grazie alle segnalazioni che gli sono arrivate. Alcune vittime infatti hanno fatto delle verifiche tramite i motori di ricerca e sono arrivate a lui: “Mi sono arrivati una marea di messaggi di gente disperata, così ho capito tutto”. Ovviamente non hanno rubato proprio tutte le foto, ma solo alcune che servivano a costruire un profilo preciso.

Maurizio Aiello racconta: “Hanno rubato le mie fotografie, io sono disarmato”

“Hanno rubato le mie fotografie. Non quelle con mia moglie, soltanto le mie e quelle dove sto con i bambini. Fanno credere che io sia un single, un vedovo, un separato in cerca di un nuovo amore”, questo ha aggiunto l’attore di Un posto al sole.

Al momento è riuscito a far chiudere ben quarantacinque profili falsi grazie alle sue segnalazioni.

Nonostante questo, però, sente di non poter fare nulla: “Io sono disarmato, non posso fare niente. La polizia postale non può far niente. Ho fatto la denuncia contro ignoti. La cosa buffa? Mi prendono anche in giro, perché hanno capito che io so e mi mandano anche i salutini, le faccette…”.

