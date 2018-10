Mrs. Doubtfire: Pierce Brosnan e i bambini del film di nuovo insieme dopo 25 anni

Il cast del film con Robin Williams si è riunito per festeggiare il compleanno dell’iconica pellicola del 1993

Una nostalgica reunion a 25 anni dall’uscita di Mrs Doubtfire. Una gioia per gli attori e una sopresa per i fan, felicissimi di vedere Pierce Brosnan, Matthew Lawrence, Mara Wilson e Lisa Jakub sui social, insieme in uno scatto in onore del compleanno del film con Robin Williams. Una pellicola indimenticabile per i nati negli anni 80/90, una storia che ruota attorno o alla vita di Daniel Hillard, che dopo una difficile separazione dalla moglie Miranda, si traveste e assume l’identità di Mrs. Euphegenia Doubtfire per poter restare accanto ai figli, almeno come tata.Così, anche Lisa Jakub – che nel film interpretava la figlia maggiore degli Hillard – ha condiviso su Instagram un filmato dell’incontro in cui Brosnan che mostra una foto dei ragazzi alla premiere del film nel lontano 1993. “Eccoli qui alla prima di Mrs. Doubtfire ed eccoli ora – spiega Pierce Brosnan nel video – Ta-daa! Vi voglio bene. È stato bello far parte delle vostre vite. Voglio fare una foto con voi”.Qualche giorno prima Jakub aveva lasciato intendere che sarebbe accaduto qualcosa di importante il giorno del venticinquesimo anniversario del film. E aveva- infatti – condiviso un video su Instagram in cui annunciava che avrebbe rivisto i suoi fratelli nel film.

