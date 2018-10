Meghan Markle, il suo abito da sposa fa tendenza. Una foto lo conferma

Il look di Meghan Markle ha ispirato un altro matrimonio regale e una foto lo conferma

La notizia non è passata inosservata. L’abito da sposa che ha indossato Meghan Markle lo scorso 19 maggio, ora neo-duchessa del Sussex, ha ispirato quello della duchessa Sophie di Wurttemberg. Recentemente nel cuore della Germania, la duchessa ha sposato il Conte Maximilien di Andignè in una cerimonia da sogno e, l’abito indossato dalla neo-sposa, è molto simile a quello dell’ex attrice di Suits.

Come rivelano alcune foto che sono trapelate sul sito di Yahoo, la somiglianza con l’abito della Markle è piuttosto lampante. Il modello è liscio e semplice con una piccola cintura in vita, maniche a tre quarti e una scollatura pronunciata ma non troppo, abbinato con un velo di pizzo tempestato di diamanti.Tuttavia i due abiti hanno comunque delle differenze. Ad esempio quello della duchessa Sophia ha un disegno di raso colore su colore che, quello di Meghan Markle, non aveva.

In ogni caso il taglio anni ’50 e la poca sfarzosità della stoffa, sono le caratteristiche peculiari dei due abiti da sposa, vicini ma al tempo stessi lontani, belli ma semplici nella loro particolarità. I reali inglesi fanno dunque tendenza ma, lo stile della Markle, non è stato copiato solo per quanto riguarda gli abiti da sposa. I vestiti che indossa, come gli accessori, sono riprodotti fedelmente anche dai grandi marchi dei magazzini inglesi che impreziosiscono le loro collezioni con abiti e look ispirati allo charme della duchessa.

Carlo Lanna, il Giornale