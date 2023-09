Sophia Loren dopo la caduta e l’intervento al femore: “Ringrazio tutti per l’affetto”

“Sto meglio, ringrazio tutti per la vicinanza e l’affetto che mi stanno dimostrando”. Con un messaggio affidato all’agenzia di stampa Adnkronos Sophia Loren, 89 anni, ha tranquillizzato le persone di tutto il mondo che hanno seguito con apprensione l’evoluzione delle sue condizioni di salute, compromesse dalla recente caduta nella casa di Ginevra che ha le provocato diverse fratture all’anca. Dopo un repentino intervento chirurgico andato a buon fine, l’attrice può ora godere di una serena convalescenza. “Devo solo fare riabilitazione e prendermi un periodo di riposo”.

UNA STUPEFACENTE RIPRESA

“L’operazione è andata benissimo”, ha spiegato il manager Carlo Giusti. “L’intervento è stato perfetto. Adesso Sophia ha già iniziato a fare la riabilitazione, ci vorrà un po’ di riposo ma per fortuna sta andando tutto bene”. In precedenza, anche la nipote Alessandra Mussolini aveva rassicurato tutti sulla forza fisica e d’animo della zia: “È una roccia”. Dopo aver partecipato al 100º anniversario dell’Arena di Verona lo scorso giugno, quando ha ricevuto un’emozionante standing ovation, e aver presenziato come ospite d’onore alla sfilata One Night Only di Giorgio Armani a Venezia all’inizio di settembre, Loren ha ora dovuto annullare tutti gli impegni in programma a causa dell’infortunio. Il 26 settembre a Bari l’attrice avrebbe dovuto inaugurare il quarto ristorante in Italia a lei dedicato e, in contemporanea, ricevere la cittadinanza onoraria del capoluogo pugliese.