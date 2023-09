Rolling Stones, il nuovo singolo Sweet Sounds on Heaven con Lady Gaga e Stevie Wonder

I Rolling Stones hanno annunciato che il nuovo singolo Sweet Sounds of Heaven, il secondo che dopo Angry anticipa il 26º album Hackney Diamonds in uscita il 20 ottobre, “cadrà su questa terra” il 28 settembre. Il gruppo ha pubblicato sui social network un breve estratto del brano scritto da Mick Jagger e Keith Richards, una collaborazione con la voce di Lady Gaga e il pianoforte di Stevie Wonder. Come riportato da Rolling Stone, l’incontro tra la popstar e la rock band è avvenuto negli studi di registrazione. Microfono alla mano, Lady Gaga ha allietato i presenti con straordinari vocalizzi: “Era seduta a terra e cantava” ha raccontato il chitarrista Ronnie Wood “e Mick le fa: “Ok, ora alzati e trasformiamo questa cosa in una canzone, facciamo le cose per bene””. Anche Wonder ha commentato le successive performance: “È stato bellissimo sentirla cantare con tanto sentimento”. Sono nati così i “sette minuti e ventidue secondi di dolci suoni di paradiso” anticipati sui social.

COLLABORATORI D’ECCEZIONE

L’album Hackney Diamonds, presentato in esclusiva a Londra con Jimmy Fallon, è il primo pubblicato dai Rolling Stones dopo la morte del batterista Charlie Watts e include dodici tracce. Registrato in tutto il mondo, il disco contiene collaborazioni con ospiti illustri, da Paul McCartney, che suona il basso nel brano Bite My Head Off, a Elton John, che accompagna con il pianoforte i brani Get Close e Live By the Sword, fino al produttore Andrew Wyatt, che tocca le corde del basso proprio in Sweet Sounds of Heaven, e al compianto Watts, che regala l’ultima chitarra alle registrazioni di Mess It Up e di Live By the Sword, composizione che segna anche il ritorno dell’ex bassista Bill Wyman.