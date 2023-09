Nino Frassica perde il gatto e lancia un appello social: “Ricompensa di cinquemila euro a chi lo riporta”

Nino Frassica perde il suo gatto Hiro e lancia un appello social: “Ricompensa di cinquemila euro per chi lo è riporta”.

Succede a Spoleto dove l’attore si trova sul set della nuova serie di “Don Matteo“. L’amato felino, di cui Frassica posta uno scatto, si allontanato scomparendo nella mattinata del 26 settembre. Ultimo avvistamento, recita un secondo post del comico condiviso su Instagram e Facebook: “Ieri notte nei pressi del giro della rocca a Spoleto”.

Frassica sembra molto preoccupato, o almeno questo è il tono del suo messaggio social: “Sono Nino mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso, non lo troviamo da questa mattina. Se sei di Spoleto il mio gatto è microchippato e mandami un messaggio in privato. La ricompensa per chi ce lo riporta è di 5mila euro”. E nella didascalia che accompagna il post l’attore spiega: “Per favore contattatemi se doveste avvistarlo o averlo. Non è una cosa finta, purtroppo non lo troviamo veramente da stamattina”.

Moltissimi i messaggi di incoraggiamento e vicinanza dei follower che si sono subito attivati sia con consigli su come “riattirarlo” a casa, sia mettendosi alla ricerca sottolineando che nessuno dovrebbe pretendere la ricompensa se lo trovasse.

Il famoso attore è molto legato al suo Hiro, un gatto di razza, un Sacro di Birmania bianco con la coda e il naso più scuri.

A dare l’allarme della sua scomparsa sarebbe stata la moglie dell’attore, Barbara Exignotis, la quale, dopo la “fuga” del gatto, e la sua assenza prolungata, ha pensato anche ad un rapimento e ha così avvertito le forze dell’ordine. Gli sforzi da parte dei carabinieri, che lo hanno cercato per tutta la mattina intorno all’abitazione di Frassica, nel centro di Spoleto, non ha portato però a nessun risultato. Ecco la ragione dell’appello social.

I timori della moglie di Nino Frassica sarebbero che, una volta “fuggito” Hiro si sia perso e che qualcuno, trovandolo, se lo sia tenuto con sè: “Se Hiro sentisse la mia voce la riconoscerebbe…”.

“È il più piccolo del nostri tre gatti”, ha raccontato Barbara che ha sottolineato come sia lei sia Nino siano molto affezionati ai loro animali.