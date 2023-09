La casa di Shrek è su Airbnb: ecco come prenotarla

Dormire in una casa sull’albero? Sogno superato. Ora puoi dormire dentro a un tronco. E non parliamo certo di un tronco quasiasi. Dal 27 al 29 ottobre, tre fortunati viaggiatori potranno soggiornare gratuitamente nella casa di Shrek, tra i panorami fiabeschi delle Highlands scozzesi.

UNA FEDELISSIMA RIPRODUZIONE

Hai presente la prima scena del primo Shrek? Sulle note di All Star degli Smash Mouth, si vede comparire una casa speciale. Somiglia a un grosso ceppo d’albero sollevato da terra, coperto d’erba e di muschio. Era (è) la palude di Shrek. Varcata la sua soglia troviamo la stanza principale, che fa da cucina e da sala da pranzo. C’è poi un letto che, un giorno, ospiterà i tre gemelli Ogre. E c’è la stanza di Shrek e della sua Fiona. Il bagno (di fango) è all’esterno. C’è però una candela fatta di cerume, c’è il camino e c’è la poltrona verde preferita da Ciuchino. Quella prenotabile su Airbnb ne è la riproduzione fedele. Ci si può rilassare a lume di candela (sì, la candela di cerume), ci si può stendere sul divano mangiando waffle e parfait, e “godersi la privacy” del bagno nella depandance.

COME PRENOTARE LA CASA DI SHREK

Per dormire nella casa di Shrek è necessario prenotarsi (e sperare di essere estratti). Le prenotazioni aprono il 13 ottobre alle 19 al link airbnb.com/shrek, ma valgono per il solo alloggio: il viaggio per e dalla Scozia è a carico dei visitatori. Airbnb, per celebrare i bei ricordi d’infanzia che durano tutta la vita, farà una donazione alla HopScotch Children’s Party, che offre viaggi educativi ai bimbi scozzesi svantaggiati. Il soggiorno, gratuito e riservato a un massimo di tre persone, si svolgerà dal 27 al 29 ottobre.