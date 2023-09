Gli ascolti tv di martedì 26 settembre

Nella programmazione di ieri, martedì 26 settembre, grande attenzione dalle 10,46 su Rai 1 per la diretta del Tg1 dalla Camera dei Deputati delle Esequie civili di Stato del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano seguite da 1 milione 479 mila telespettatori con il 20% di share.

In prima serata sempre su Rai 1, i due nuovi episodi della terza stagione di “Morgane – detective geniale” hanno ottenuto complessivamente 2 milioni 345 mila spettatori con il 14,7% di share e si sono aggiudicati il prime time.

Su Rai 2 ottimo esordio per la nuova stagione del programma cult di Francesca Fagnani “Belve”. La prima puntata – che ha avuto ospiti Stefano De Martino, Arisa e Fabrizio Corona – è stata vista da 1 milione 637 mila spettatori con il 10% di share.

Su Rai 3 il documentario evento in cui per la prima volta gli uomini del Ros raccontano la vera storia dell’“Operazione Tramonto”: “La Cattura – Caccia a Matteo Messina Denaro” ha realizzato 949 mila spettatori pari al 5,2% di share.

In seconda serata su Rai 1 la puntata di “Porta a porta” con Bruno Vespa è stata seguita da 414 mila spettatori con il 7,7% di share; su Rai2 la prima puntata della nuova edizione di “Stasera c’è Cattelan…su Rai2” ha raggiunto 555 mila spettatori e l’8,3% di share. Su Rai 3, invece, alle 23.15 lo Speciale di Rai Cultura “Anna Magnani. Dalla luna con amore” è stato visto da 396 mila spettatori e il 3,5% di share.

Nel preserale e nell’access prime time sempre vincenti i programmi di Rai 1 “Reazione a catena” con il 27,3% e 4 milioni 294 mila spettatori, “Cinque minuti” di Bruno Vespa con 22,8% e 4 milioni 521 mila spettatori e “Affari tuoi” con il 21,5% e 4 milioni 353 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, da segnalare “Unomattina” con il 20,1% di share e 866 mila spettatori, “Storie italiane” con il 13,9% e 1 milione 388 mila spettatori, “La volta buona” con il 12,1% e 1 milione 134 mila spettatori e “La vita in diretta” con il 20,5% di share e 1 milione 826 mila spettatori.

Su Rai 2, “I Fatti Vostri” totalizza l’8,6% di share con 803 mila spettatori nella seconda parte. Nel pomeriggio, sempre su Rai 2, “Ore 14” ottiene il 6,4% con 691 mila spettatori, mentre “Bellamà” segna il 6,2% di share e 520 mila spettatori. Ancora nel pomeriggio, la partita Italia – Svezia valida per la Uefa Nations League femminile ha fatto registrare, dalle 17.46, 424 mila spettatori pari al 3,8% di share.

Su Rai 3 “Geo” ha ottenuto il 10,4% di share e 921 mila spettatori. “Via dei Matti n.0” con Valentina Cenni e Stefano Bollani registra 899 mila spettatori e il 4,6%. A seguire, l’approfondimento giornalistico con Marco Damilano “Il cavallo e la torre” ha totalizzato 1 milione 339 mila spettatori (6,7%), mentre “Un posto al sole” segna l’ 8,2% di share pari a 1 milione 666 mila spettatori.

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a martedì 26 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Risultati del 26 settembre 2023

Intera giornata 2:00 – 26:00

TOTALE Rai generaliste + Rainews24

31,3%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24

25,7%

Prima serata 20:30 – 22:30

TOTALE Rai generaliste + Rainews24

31,3%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24

24,6%