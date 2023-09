George Clooney dice no, non venderà la sua villa sul lago di Como: “E’ una notizia falsa”

George Clooney dice no, non venderà la sua famosa villa sul lago di Como: “Non è vero”.

Lo ha dichiarato la stessa star hollywoodiana tramite un suo rappresentante al magazine americano People. “La prima volta che ne ho sentito parlare è stato quando Page Six ha pubblicato la storia. Tutti ci hanno creduto. Ma non è vero,” ha detto l’attore, 62 anni, tramite il suo portavoce.

Non è la prima volta che i rumor diffondono notizie sull’intenzione di Clooney di vendere la sua residenza lariana, era già successo nel 2015.

La villa

L’attore è un membro attivo e presenza costante nel paesino lariano da oltre vent’anni, da quando ha acquistato la casa nel 2002 e che ora condivide con la moglie, l’avvocato Amal Clooney, sposata nel 2014 presso il resort Aman Canal Grande a Venezia e con i loro gemelli Alexander ed Ella nati nel giugno 2017.

Clooney avrebbe acquistato Villa Oleandra dalla famiglia Heinz nel 2002, quando era ancora scapolo, per circa 10 milioni di dollari. Secondo il Washington Post l’arrivo della star sul lago di Como avrebbe portato ad un vero e proprio boom immobiliare nella zona, facendo raddoppiare i prezzi d’acquisto.

George in seguito ha acquistato una proprietà adiacente, rendendola “una delle più grandi case private della zona”, secondo il Wall Street Journal. Il valore della villa da 25 stanze sarebbe stato stimato in oltre 100 milioni di dollari nel 2022.

L’Italia e Como nel cuore

Il Lago di Como ha sempre avuto un significato speciale per l’attore a livello personale: è stato lì che nel 2013 ha incontrato per la prima volta sua moglie Amal, 45 anni, come ha rivelato in un’intervista del 2017 a The Hollywood Reporter. A quel tempo Amal si era unita a una cena di gruppo a casa di George, mentre si trovava di passaggio dal Lago di Como in viaggio verso Cannes, in Francia. “Pensavo che fosse bella, e pensavo che fosse divertente e ovviamente intelligente”, ha detto a THR.

In un episodio del 2018 dello show di David Letterman “Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni”, George ha ricordato il loro primo incontro. “Ho ricevuto una chiamata dal mio agente che mi ha detto: ‘Ho incontrato questa donna che verrà a casa tua, che sposerai'”, ha detto. “Ha funzionato davvero in questo modo”.

Il Lago di Como è stato del resto lo scenario naturale di molti appuntamenti romantici per la coppia, incluso, più recentemente, uno al Grand Hotel Tremezzo a luglio.

Durante il periodo di quarantena per la pandemia, quando l’attore è stato costretto a restare lontano dall’Italia e dal Lago di Como per molto tempo, la star di Hollywood ha “cantato” una vera e propria ode all’Italia confessando in una diretta online di aver imparato molto dagli italiani e dal loro stile di vita: “La casa in Italia mi ha cambiato. Ci passo l’estate normalmente, non quest’ultima. Andavo sempre di corsa, ho imparato a rallentare…”. E ha aggiunto: “Sono diventato più sereno, ho imparato ad apprezzare la fortuna che ho, e vorrei che molti miei colleghi, spesso arrabbiati o insoddisfatti, imparassero ad apprezzare ogni cosa come ho imparato io, con la mia Italian-therapy”.

Vip a Como

George ha già ospitato molti amici famosi nella villa nel corso degli anni. Nel 2004, il cast di “Ocean’s Twelve”, interpretato da Clooney, ha visitato la villa. Poi, nel 2018, Jennifer Aniston ha soggiornato presso la struttura durante le riprese della sua commedia “Murder Mystery”. Emily Blunt e John Krasinkski si sono sposati lì nel 2010. Krasinski rivelò a Elle nel 2016 come George gli avesse offerto più volte la sua residenza: “Solo alla quarta richiesta ho detto di sì. Perché le prime tre volte che ho pensato, non è possibile che sia serio”.

Membro attivo della comunità lariana

Clooney ha avuto un ruolo importante nell’aiutare la regione quando è stata colpita dalle forti piogge e dagli smottamenti durante l’estate del 2021. All’epoca, 60 residenti furono evacuati, secondo l’Evening Standard.

L’attore ha continuato a monitorare i danni e ad aiutare i residenti negli sforzi di bonifica: “È molto peggio di quanto pensassi. Ho parlato con il sindaco: ci sarà molto lavoro, ci vorranno milioni di dollari, ma questa città è forte. Reagirà e tornerà meglio di prima. Questa è una città molto resiliente”, aveva detto all’epoca.

In un’intervista con l’U.K. Times, il sindaco locale Roberto Pozzi ha detto che l’attore “è venuto direttamente al municipio per vedere cosa era successo e abbiamo fatto un giro dei danni”.

La star si era attivata a difesa dell’ambiente circostante il Lago di Como nel 2007, quando aveva invitato tutti a firmare una petizione contro i piani per la costruzione di un parcheggio e di un ponte di barche: “I lavori di costruzione vengono fatti solo perché vivo qui. E a meno che non si fermino dovrò spostarmi”, aveva detto.