“Grande Fratello Vip”, Antonella scoppia in lacrime: “Tutte contro di me”

Le nomination hanno subito provocato i primi malumori e, appena finita la puntata la modella si sfoga con Carolina

Al “Grande Fratello Vip” è già tempo di malumori. Dopo le nomination, subito dopo la puntata, Antonella Fiordelisi appare molto turbata e scoppia in lacrime, ricevendo il supporto e il conforto di Carolina e di Ginevra Lamborghini.

La giovane modella è molto dispiaciuta per le numerose nomination ricevute dalle sue coinquiline in Superled.

“Non devi permettere agli altri di toglierti il sorriso” dice Carolina, nel tentativo di calmare le lacrime di Antonella. Anche Gegia, avendola nominata, cerca di spiegare le sue ragioni specificando di non avere nulla contro di lei ma di essersi solo basata sui comportamenti osservati nel corso degli ultimi giorni. “Io nella vita sono sempre stata invidiata da tutte le donne nonostante io sia sempre stata socievole” dichiara Antonella, dispiaciuta della scarsa solidarietà femminile che spesso si ritrova ad affrontare nella vita.

“Io confido nel pubblico perché penso che un minimo mi abbia conosciuta ma mi dispiace perché con la maggior parte delle donne è sempre così” continua. Carolina, forte della sua esperienza pregressa a #GFVIP, dispensa dei saggi consigli ad Antonella, suggerendole di essere meno impulsiva e di pensare di più prima di esprimere le proprie opinioni: “Dai la possibilità alle persone di conoscerti”.

Forte del supporto di una valida spalla come Carolina, Antonella sembra riuscire a ritrovare il sorriso, almeno per il momento.

In un momento successivo Edoardo la conforta e le suggerisce di essere meno scontrosa nell’approccio e di mettere una tregua sui pregiudizi che si era creata nei confronti di Pamela. “Tu sei buona, non reagire sempre in quel modo” consiglia il giovane VIP accarezzandole il viso. “Sono tutte vipere” ribatte Antonella arrabbiata per le accuse dei suoi compagni.

Edoardo la inviata a dare un’altra possibilità ai suoi compagni ma Antonella non è convinta: “Darò forse una possibilità solo a Pamela”.

Anche Ginevra Lamborghini cerca di confortarla dicendole: “Tu non sei cattiva, non sei velenosa, sei una persona buona, devi però contare fino a 20 prima di intervenire perchè sei un peperino e a volte le cose che dici di petto possono essere mal interpretate…”.