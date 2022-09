Federica Nargi e Alessandro Matri in festa, Sofia spegne 6 candeline

Party a tema Encanto per la primogenita, che festeggia il compleanno con tanti baby vip

Federica Nargi e Alessandro Matri hanno fatto felice la loro piccola Sofia, organizzando per il suo sesto compleanno la festa che sognava. Il party è dedicato al film d’animazione Encanto, e tutto è a tema: dalle decorazioni ai dolcetti, fino alla torta a più piani. Sui social non sono mancate le foto della giornata, per condividere anche con i follower i ricordi speciali.

Il party per Sofia

La festa per Sofia è stata un successo e Federica Nargi e Alessandro Matri possono essere felici del risultato. Ad accogliere i baby invitati c’era un allestimento dedicato a “Encanto”, con palloncini rosa e viola e dolci a tema. Non sono mancati i cosplay dei personaggi per posare insieme ai bambini. “Che energia, che energia!” ha detto la ex velina entusiasta al termine dei festeggiamenti, postando sui social i video con tutti i dettagli.

I baby vip alla festa

Per festeggiare con Sofia, Federica Nargi e Alessandro Matri hanno invitato tanti amichetti della bimba. Ludovica Sauer ha accompagnato le figlie Olivia e Nina (avute dal marito Alessandro Cattelan) e sui social ha condiviso alcuni scatti. E poi, immancabile, Costanza Caracciolo che con la mamma della festeggiata ha condiviso l’esperienza da velina sul bancone di “Striscia la Notizia”. Tra le due è rimasta un’amicizia forte e intensa, e anche le loro bimbe sono affiatatissime, infatti Stella e Isabel non sono mancate al party.

Federica Nargi e Alessandro Matri genitori modello

Quella formata da Federica Nargi e Alessandro Matri con le piccole Sofia e Beatrice è una famiglia molto affiatata e dolce. Si sono trasferiti da poco a Milano per poter gestire meglio gli impegni di lavoro e, nonostante la nostalgia per Roma, hanno fatto in fretta ad ambientarsi. Dalle foto postate dalle vacanze al mare o da quelle paparazzate al parco tutti insieme, traspare sempre tantissima armonia.