“Emigratis – La resa dei conti”, Pio e Amedeo a scrocco da Mike Tyson

Dal 28 settembre la prima di quattro puntate in onda in prima serata su Canale 5

Pio e Amedeo ripartono da Canale 5 con “Emigratis – La resa dei conti“. Dopo aver conquistato pubblico e critica con il loro show “Felicissima Sera“, i comici tornano in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset da mercoledì 28 settembre con quattro nuove puntate. Tra i tanti ospiti che vedremo nel corso della prima puntata: Mahmood, Paola Catapano, Elisabetta Franchi, Roberto Gualtieri, Roberto Bolle, Ronaldinho, Sebastien Frey, Flavio Briatore, Marco Verratti, Neymar, Ander Herrera e la leggenda dello sport mondiale Mike Tyson che sarà presente in tutte le quattro puntate.

Un filo conduttore (il tema costante dell’ecosostenibilità) legherà tutte e quattro le puntate creando un’unica storia: i due nuovi personaggi “Bufalone” e “Messicano”, interpretati dal duo comico e tanti ospiti/vittime che prenderanno parte allo show sono gli ingredienti principali di questa nuova stagione che si preannuncia imperdibile e ricca di colpi di scena.



Dubai, Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami, Los Angeles e Parigi faranno da sfondo alle avventure di Pio e Amedeo che, come nelle precedenti edizioni, coinvolgeranno personaggi illustri del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica.



“Dopo la pandemia, la curiosità di vedere come è cambiato il mondo ci ha portato in giro di più – raccontano Pio e Amedeo – e si sono inanellate una serie di coincidenze e conoscenze, che ci hanno fatto arrivare ad esempio in Sud America dove durante la pandemia sono stati visti dei nostri video, ci hanno contattato ad esempio calciatori come Ronaldinho… Ma siamo stati anche a casa di Mike Tyson… dopo la caduta da cavallo siamo andati da Broke Logan, ce la siamo sbaciucchiata, le abbiamo detto ‘te ne sei fatta 10 e fattene 11’ è intervenuto anche il marito ha voluto un bacio… l’abbiamo incontrata sul set di Beautiful e abbiamo preso parte a una puntata… ma non possiamo dire di più”.



“Emigratis” e Pio e Amedeo passano da Italia 1 a Canale 5: “La differenza è la crescita dal punto di vista dei contenuti, partiamo da Dubai, con le bollette della luce e del gas in mano perché nella nostra testa da quando ha parlato Greta Thunberg è diventato tutto più caro, in realtà scopriremo che l’eco-sostenibilità salverà il pianeta e ci vogliamo fare subito un business”.



Importanti sono le sottolineature di Francesco Pannofino. “E’ come se fosse la nostra coscienza, incide i voice senza guardare le immagini e riesce ad azzeccare il tono nove volte su dieci… in questa fase entra in un modo più narrativo rispetto al passato”, spiegano Pio e Amedeo.